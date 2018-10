Öğrenme Şenlikleri başladı

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı “Öğrenme Şenlikleri” etkinlikleri İzmit Belediyesi Belsa Plaza Önünde başladı. Etkinliklere İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilçe müdürleri, okul müdürleri, öğretmenleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin Tekirdağ yöresine ait folklor gösterisi ile başladı.

HER ALANDA DEVAM ETTİRMELİYİZ

İzmit ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Dün cumhuriyetimizin 95’inci yılını kutladık. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda öğrenmeyi her alanda, her hareketimizde devam ettireceğimizin bilincinde olmamız gerekmektedir. Halk eğitim merkezi, meslek liselerimiz ve Komek, İzmek gibi kurslarımızda her yıl binlerce vatandaşımız çeşitli alanlarda kurslar almaktadır. Bu konuda belediye başkanımızın da yaptığı katkılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Öğrenme adına atılan her adım insanlık için atılmış bir adım demektir. Atalarımız hep bilimi fenni ön sırada tutmuştur. Hiçbir şey tesadüfen olmamıştır. Öğrenme, eğitim öğretimin en güzel şekilde olması için bizlerde elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymamız gerekir. Birlikte neredeyse 10 yıldır çalıştığımız halk eğitim müdürümüze de bu yolda gösterdiği çaba için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖĞRENMENİN SONU YOK

“Ülkemizin ilelebet var olması ancak eğitimle olur” diyen Doğan, “Örneğin İzmek kurslarımız, adeta bir halk üniversitesi gibi faaliyet gösteriyor. Okul hizmet masamızı ülkemizde ilk biz kurduk ve fikirde bizimdir. Bunları neden yapıyoruz. Çünkü orada ülkenin geleceği var. Orada yavrularımız var. Eğer çağdaş uygarlıklar seviyesini geçeceksek ilim ve fenle geçeceğiz. Lafla değil. Daha çok okumalı, daha çok öğrenmeli, daha çok düşünmeliyiz. Öğrenmenin sonu yoktur” diye konuştu. Selin BECER