KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor

İzmit Belediyesi tarafından ‘Restore edilen eski İzmit evleri konaklama işletmeleri olarak tarihe can veriyor’ projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun önderliğinde, İzmit Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak’ta satın alınan 2 tarihi bina ve İzmit Belediyesi’nden kiralanan 1 tarihi binayı birleştirilerek ve restore edilerek butik otel haline getirildi. Resmi açılışın 1 ay sonra yapılacağı butik otelin incelemesine Vali Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OTOPARKI OLAN TEK BUTİK OTEL

KSO, üç katlı binayı MARKA Mali Destek programı kapsamında aldığı 700 bin TL ile beraber toplam 2 milyon 100 bin TL maliyete restore etti. Butik otel olarak kullanılacak olan tarihi yapının bodrum katı otopark, üstten üç katı ise otel olarak kullanılacak. Ayrıca çevrede otoparkı olan tek butik otelin 17 odası ve 34 yatak kapasitesi bulunuyor. Butik otelin arka tarafına ise kış bahçesi ve 100 kişilik restoran yapıldı. Kocaeli turizmine katkı sağlamak amacıyla KSO’nun üstlendiği projey kullanıma 1 ay sonra açılacak. Selin BECER