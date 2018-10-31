Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması

Kocaeli’nin en hareketli ve renkli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Samet Şengöz başkanlığındaki Genç İzmitliler Platformu üyeleri başkente adeta çıkarma yaptı. Platform üyeleri bir takım temaslarda bulunmak ve Kocaeli milletvekillerini ziyaret etmek adına gittikleri Ankara’da siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşme fırsatı da buldu.

İLK DURAK ANITKABİR

Gece saatlerinde İzmit’ten yola çıkan sabahın ilk ışıklarında Ankara’ya varan platform üyeleri Beştepe Millet Camii’nde sabah namazlarını kıldıktan sonra ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün kabrine çiçek bıraktı.

AKP’Lİ VEKİLLERLE BULUŞTULAR

Platform üyeleri ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek siyasi partilerin Kocaeli milletvekillerine ziyarette bulundu. Genç İzmitliler Platformu üyeleri ilk olarak AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Cemil Yaman ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile bir araya geldi. Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz bu birliktelikte vekillere platformun çalışmalarından bahsetti.

KOCAELİ HEPİMİZİN

Ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek, “Bu kadar inançla çalışmak çok güzel bir şey. Bakıyorum aranızda her sosyal renkten her kesimden arkadaşlar var. Kent paydasında buluşmuşsunuz. Kocaeli hepimizin birlikte çalışacağız” dedi. AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise, “Gençleri takip ediyoruz. Beğeniyoruz. Gençleri takip ediyoruz. Beğeniyoruz. Sivil toplum hayatına, yaşadıkları şehre bu derece duyarlı olmalarını da gayet tebrik ediyor ve destekliyoruz. Yaptığınız çalışmalar tüm kent tarafından hayranlıkla karşılanıyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Platform üyeleri AKP ziyaretinin ardından CHP’ye geçtiler. CHP ziyaretinde ilk olarak CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile görüşen üyeler Akar’ın girişimleri sonucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Ziyarette Kocaeli’ye selamlarını ileten Kılıçdaroğlu, “Gençlerin enerjisi Ankara’yı ayağa kaldırdı. Kocaeli’ni duyuyoruz. Biliyoruz. Şimdi daha farklı bir gözle bakacağız” diyerek platform üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

SANCAKLI; “GENÇLİK ÇOK ÖNEMLİ”

CHP ziyaretinin ardından MHP’ye geçen platform üyelerini MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ağırladı. Sancaklı, “Ziyaretiniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Gençliği çok önemsiyorum. Gençler bizim gelececeğimiz. Yaptığını çalışmalar kentte ses getiriyor. Birilerinin umudu oluyor” şeklinde konuştu.

DESTİCİ; “KOCAELİ RÜZGARI ESTİRDİNİZ”

İYİ Parti’nin ardından Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret eden Genç İzmitliler Platformu üyelerini burada ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici karşıladı. Destici platform üyelerinden övgüyle bahsederken, “Ankara’da maşallah Kocaeli rüzgarı estirdiniz. Çok güzel bir ekibiniz var. Çok dinamikler. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

TOPACA’DAN KOCAELİ’YE SELAM

Platform üyeleri son olarak Kocaeli’de bir dönem görev yapan ve son olarak Ankara Valiliği görevindeyken bu göreve veda edip başmüfettiş olmayan Ercan Topaca’yı ziyaret ettiler. Topaca, “Ben Kocaeli’nde görev yaptım. Gönül bağım var. Hala takip ediyorum. Sizlerin çalışmalarınızdan da haberdarım. Güzel izlenimler oluşturdunuz. Bu güzel birliktelik herkesin başarabileceği bir birliktelik değil. Bazı siyasi partilerden bile daha aktifsiniz. “ diyerek gençlerle Kocaeli üzerine uzun uzun sohbet etti. Ahmet HAZER