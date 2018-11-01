Konak Hastanesi kadrosunu güçlendirdi

Sağlıkta marka olan ve güncel erişebilir kaliteli hizmet sunan Konak Hastanesi İzmit, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 6 önemli hekimin katılımı ile güçlü kadrosunu genişletti. Konak Hastanesi, ailesine katılan 6 doktorun tanıtımını Hampton by Hilton Otel' de gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısı Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Uzm. Dr. Yüksel Ağca, Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gündoğdu, Başhekim Uzm. Dr. Özlem Bilgin, Başhekim Yrd. Op. D. Ergül Öğredik ve İdari Direktör Özlem Kuyruklu ev sahipliğinde yapıldı.

6 DOKTOR TANITILDI

Bölgesinde tüm dallarda önemli bir yere sahip olan Konak İzmit, bu önemli katılımlarla her dalda alternatifli akademik insan kaynağına sahip olmaya devam ediyor. Toplantıda Konak Hastanesi'ne katılan doktorlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilirken, 2018-2019 dönemine ilişkin Konak Hastanesi'nin sağlık rotası ve vizyonu hakkında da konuşuldu.

GELİŞİM VE DEĞİŞİME UYUM SAĞLADIK

Toplantıda konuşan Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu, “Konak Hastanesi olarak, 1995'te kurulduğumuz ilk günden beri vizyonumuz gereği hizmet mükemmelliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratan, bilimsel ve akademik uygulamaları ile öncü; herkes için sağlık ilkesini, sağlığın her alanında hayata geçiren uluslararası bir marka olmayı amaçladık. Güncel tıp vizyonumuz, kaliteli, saygın ve güvenilir yaklaşımımızla gelişim ve değişime uyum sağladık” dedi.

58 DENEYİMLİ HEKİM

Gündoğdu, “Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının ve beklentilerinin farkında olduklarını, 7/24 açık acil servis, 25 farklı bölüm ve 107 yatak kapasitesi, kendini işine adamış 58 deneyimli hekim, 500' e yakın personelle, etik çalışma ilkemizden ödün vermeden, Konak ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu kentin markası olmanın, haklı gururuyla Kocaeli halkının sağlığı için, 7/24 görev başındayız” şeklinde konuştu.

KARTEPE’YE TIP MERKEZİ AÇILACAK

Kartepe’ye Tıp Merkezi açmayı düşündüklerini söyleyen Gündoğdu, “Kartepe’de de sıkı bir mevzuat. Hemen bir yere bir şey yapmak isterseniz buna müsaade etmiyorlar. Kentimiz özel sağlıkta belli bir doygunluk noktasına geldi. İzinler alındığı zaman Kartepe’ye Tıp Merkezi açmayı düşünüyoruz. Ancak bunu şimdilik ilerleyen zamana bıraktık” ifadelerini kullandı.

HASTALARIMIZA ŞİFA DAĞITIYORUZ

Toplantıda konuşan Konak Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem Bilgin ise, “Bildiğiniz üzere İzmit Özel Konak Hastanesi sağlık sektöründe 95 yılından bu yana Kocaeli halkına hizmet vermekte ve her geçen gün kabuğuna sığmayarak büyüyen ve sağlık konusundaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden bir kuruluştur. Bu anlamda sağlığın temel yapı taşları, sağlık hizmetinde lokomotif görevi gören hekimlerimizle gücümüze güç katmakta ve onların sayesinde hastalarımıza şifa dağıtmaktayız” dedi.

BİRÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Bilgin, “Kendi alanında birçok ilki gerçekleştirmiş bir hastane olarak, Kocaeli'nin SGK anlaşmalı hastaneleri içerisinde ilk bypass ameliyatının yapıldığı, ilk defa uluslararası bağımsız denetim kuruluşu JCI tarafından akredite olan, ilk tüp bebek ünitesini açan hastanesiyiz. 2019 yılında da yine sağlık bakanlığı tarafından akredite olan ilk hastane olmayı hedefliyoruz. 128 kesit bilgisayarlı tomografi cihazımızda sanal anjiyografi ile hastalarıma girişimsel anjiyografi işlemine alternatif sunuyoruz” dedi. Selin BECER

OP. Dr. Ömer Ardaman kimdir?

15 Aralık 1964'te Edirne'de doğdu. 1990 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2000/2018 yılları arasında Seka Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Şu anda Genel Cerrahi Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Başta meme ve tiroid hastalıkları ve cerrahisi olmak üzere, laparoskopik (kapalı yöntem) yöntemle safra kesesi, fıtık gibi birçok batın ameliyatını başarıyla gerçekleştirmektedir.

OP. Dr. Ufuk Akmil kimdir?

1962' de Ankara'da doğdu. 1986 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. Şu anda Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Beyin tümörü ve bel fıtığı ameliyatları, omurga cerrahisi başta olmak üzere birçok beyin cerrahi başarıyla gerçekleştirmektedir.

OP. Dr. Gazanfar Mammadov kimdir?

19 Eylül 1980'de Bakü'de doğdu. 2003 yılında Azerbaycan Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde tamamladı. 2016/2018 yılları arasında Gence International Hospital'da görev yaptı. Şu anda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi'nde görev yapmaktadır.

OP. Dr. Ceyhun Özkök kimdir?

24 Temmuz 1979' da Samsun'da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. 2010/2015 yılları arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. Şu anda Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Katarakt ve göz kapağı estetiği başta olmak üzere bir çok göz operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmektedir. Göz tomografisi (OCT) ve çocuk hastalara özel cihazlar(pediatrik otorefraktometre) gibi birçok cihaz ile ayrıntılı göz tetkik ve muayenesi yapmaktadır.

Uzm. Dr. Ozan Kızılırmak kimdir?

23 Ekim 1983'te Bandırma'da doğdu. 2007 yılında Gata Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 2014 yılında Gata Haydar Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. 2015/2016 yılları arasında Gölcük Askeri Hastanesi, 2016/2018 yılları arasında Gölcük Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Şuanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi'nde görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Neslihan Baranoğlu Him kimdir?

21 Nisan 1983'te Zonguldak Ereğli'de doğdu. 2006 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 2015 yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. 2015/2017 yılları arasında Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 2017/2018 yılları arasında Gölcük Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Şu anda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Sağlıklı bebek takibi, çocuk hastalıkları gibi hizmetler sunmaktadır.