Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Geleneksel balık organizasyonunun 9’uncusunda bir araya geldi. Başkan Vedat Yoldaş ev sahipliğinde Gölkay Park’ta gerçekleşen etkinliğe ilgi büyüktü. Programa Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP eski Milletvekili Zeki Aygün, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul, Hal Müdürü Ayhan Acar ve çok sayıda muhtar katıldı.

Şalgam suyu ve helva ikramı

Organizasyonun yapıldığı alana masalar kuruldu. Katılımcılar birlikte balık ekmek yedi. Balık ekmeğin yanı sıra şalgam suyu, tahin helva, salata ve su ikramı yapıldı. Yemek öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti verildi. Programda konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, “Biz her zaman destek olan muhtarlarımız hepiniz hoş geldiniz. Muhtarlarımıza verilen değer yerel yönetimlerden gelen bir cumhurbaşkanıyla çözülebilirdi. Bizi külliyede ağırlayan tüm devlet yöneticilerine sorunlarımız için yetki veren ve muhtarlığın değerini arttıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Hepimizin amacı kentimize ve ülkemize faydalı olmak” dedi. Yoldaş ayrıca bir daha ki dönem aday olmayacağını beyan ederek helallik istedi.

Onlar bizim elimiz ve ayağımız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu şu ifadelere yer verdi: “Bizi her yıl bir araya getiren Vedat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Muhtarlık çok kolay bir iş değil. Mahallede başı ağrıyanın ilk gittiği kapı. Dert babası, mahallenin babası, annesi bir bakıma her şeyidir. Öyle de olması lazım. Sizleri Cumhurbaşkanı adına tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde muhtarlık kurumu daha çok önem ve değer kazandı. Bizde ilçe belediyelerimiz olarak muhtarları çok önemsedik. Onlar bizim elimiz, ayağımız ve çalışma arkadaşımız”

Muhtarlar en önemli kurum

Vali Hüseyin Aksoy, “Muhtarlarımız devlet ve vatandaş arasında köprü olan en önemli kurum. Onları önemsiyoruz ve birlikte görev yapmaktan gurur duyuyoruz. 12 ilçemizde muhtarlarımızı dinledik, tamamladık. Nasipse tekrar Kandıra ilçemizde başlayacağız. Tek tek dinleyip not alıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Yeniden aday olacak olan muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Vedat Yoldaş kendisi de aday olmayacağını söyledi. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ardından Yolda, kendi azalarına plaket takdim etti.