Gölcük’te dört açılış birden!

Gölcük Yenimahalle Kapalı Pazaryeri, Mahalle Konağı, Çocuk Parkı ve yeniden dizayn edilen İznik Caddesi’nin tanıtımı dün gerçekleşen programla yapıldı. Gölcük Belediyesi’nin bu yeni hizmetlerinin tanıtım programına Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdürrezzak Tuncer, Pazarcılar Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Batu, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Pazar yerinin girişinde oluşturulan alanda gerçekleşen törende ilk olarak konuşan Yenimahalle Muhtarı Sayit Turgut, bölgelerinde kapalı bir pazar yerinin yapılmasının dolayı belediye başkanı Mehmet Ellibeş ve emeği geçenlere teşekkür etti. Turgut’un konuşması sonrasında Gölcük Pazarcılar Odası Başkanı Abdürrezzak Tuncer bir konuşma yaptı.

“HERKES PAZARCILIK YAPMAK İSTEYECEK”

İlçedeki kapalı pazar yerlerinin bir bir hayata geçtiğini dile getiren Başkan Tuncer, “Bir gün gelecek herkes Gölcük’te pazarcılık yapmak isteyecek. Biz de örnek hizmetlerimizle anılacak. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Böyle bir kapalı alana kavuşmak her pazarcıya nasip olmaz. Darısı bir sonraki kapalı pazarımıza” diye konuştu.

“VAATLERİMİZİN YÜZDE 90’I YAPILDI”

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Görev süremizde birçok güzel esere imza attık. Halkımızın mutluluğunu ve huzurunu sağlamak heyecan verici. Son vaatlerimize baktığımızda bugün için yüzde 90’ına varanı yapılmış oldu, bu da bizim en büyük mutluluğumuz. Fakat bu pazar yeri bizim vaatlerimiz arasında bulunmuyordu. İhtiyaca göre belediyemiz tarafından, halkımızın ve pazarcı esnafımızın talebi ile bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

“HERKESE HİTAP EDECEK”

Başkan Ellibeş konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Kapalı pazar yerlerini yapmak bizim ortak hedefimiz oldu. İki kapalı pazar yerimizi hayata geçirerek halkımızın ve pazarcı esnafımızın hizmetine sunduk. Bugün açıldığı semt olarak Yenimahalle diyoruz, fakat Merkez Mahallesi’nden, Donanma Mahallesi’ne kadar geniş bir çevredeki halkımıza hizmet verecek büyük bir Pazarı hizmete sunduk” diye konuştu.

MÜTEAHHİDE TEŞEKKÜR ETTİ

Daha önce pazarların cadde ve sokaklarda kurulduğuna vurgu yapan Ellibeş, “Yangın ve hastalık olduğu zaman itfaiye ve ambulansın girememesi bizim için büyük bir korkuydu. İşte bu korkudan kurtulmak için pazarın kurulduğu alanı istimlak ettik. Proje ürettik ve yaptığımız ihale ile hayata geçirdik. Ben buradan yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum, projeyi başarılı bir şekilde süresinden önce bizlere teslim etti.

“BURADA SADECE PAZARYERİ YOK”

Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada sadece pazar yeri yok. Mahalle konağımızda var. Bu konakta muhtarımızın ofisi bulunuyor. Bunun yanında GÖLMEK kurs merkezimiz bulunacak. Ayrıca bu caddemizi İznik ile kardeşliğimizi pekiştirmek için İznik Caddesi ilan ettik ve gerekli asfaltlamayı ve ışıklandırmayı gerçekleştirdik, halkımıza hayırlı olsun.”

“ŞARTLARI ÇOK ZORDU”

Vaatlerinin yerine getirilmesinin bir belediye başkanı için en büyük mutluluk sebebi olduğunu kaydeden Ellibeş, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Pazarcı esnafımızın hangi zor koşullar içerisinde çalıştığını biliyorduk. Yazın güneşi, kışın yağmuru-karı, açık ortamda alışveriş hem pazarcılar için hem de vatandaşlar için zor oluyordu. Zamanı geldiğinde her birinin açılışını yapacağız.”

KANTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Değirmendere için de bir kapalı pazaryeri müjdesi veren Ellibeş, “Burası için Büyükşehir ile ortak bir çalışma yürüteceğiz. Temelini attık ve hızla devam ediyor. 1 yıl içinde pazarcılarımıza burayı da teslim etmiş olacağız. En büyük pazarımız olan Çarşamba Pazarı için de yeni bir formülü hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Türkiye’de başarılı projeler üreten bir belediyeyiz. Bu kapsamda mevcut sanayimiz için yeni bir sanayi sitesini hayata geçirdik. Hisareyn’de yapılan yeni sanayi sitemiz esnafımıza teslim edilmeye başlandı, yıl sonuna kadar oraya taşınacaklar” dedi.

SANAYİ ALANI PAZAR OLACAK

Ellibeş sözlerini şöyle tamamladı: “Mevcut sanayimizin olduğu alan 45 bin metrekarelik alanda yapacağımız projede de Çarşamba Pazarı için kapalı pazar yeri yer alacak. Bugüne kadar yapılmamasının nedeni arsa sorunu ile ilgiliydi. Bu sorunun üstesinden geldik. Eski sanayimizin olduğu alanda kapalı pazar yapılacak.”

“BURASI BİR HİZMET MERKEZİ OLMUŞ”

Törende son olarak konuşan Kaymakam Mustafa Altıntaş da, “Burası gerçek bir hizmet merkezi olmuş. Gölcük’te en büyük sıkıntıların başında pazar yerleri geliyordu. Hedefimiz her zaman vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından projelerin açılışı protokol mensupları tarafından yapıldı. Açılış sonrasında konuklar projeleri tek tek gezdiler.