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- Bugün 10:05 TSİ

Moody Retro’da maskeli parti

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Başarılı işletmeci Volkan Berberoğlu’nun sahibi olduğu Moody Retro, çok konuşulacak bir etkinliğe daha imza attı. Özellikle üniversiteli öğrencilerin tercih ettiği popüler mekanda ‘The Horror Nigh’ gecesi düzenlendi. Korku konseptiyle geçtiğimiz gece kapılarını açan Moody Retro’da, birbirinden ilginç ve kendine has kostümler yarıştı.

İSTANBUL’DAN ‘DJ’ GETİRİLDİ

Maskelerini takarak mekana gelen gençler, İstanbul’dan özel olarak davet edilen DJ Furkan Kocan ve DJ Feyyaz’ın çaldığı birbirinden efektif müziklerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans etti. Bu tür renkli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Moody Retro işletmecisi Volkan Berberoğlu, üniversiteli öğrencilere kendilerini tercih ettikleri için teşekkür etti. Artun Umur ELMASER

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