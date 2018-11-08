Kocaeli Barosu’na 12 genç avukat

Stajlarını başarıyla tamamlayan ve mesleğe ilk adımlarını atan 12 genç avukata Kocaeli Barosu Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonunda düzenlen törenle ruhsatnameleri verildi. Son katılan genç avukatlarla birlikte Kocaeli Barosunun üye sayısı da bin 658’e yükseldi. Törende genç avukatlar Burak Batuhan, İsmail Sezgin, Salih Töngel, Semra Erken, Ceminur Yıldız, Esra Fidan, Asude Güneş, Çağla Nigar Adıgüzel, Gizem Alpay, Esra Fidan, Gizem Negiz ve Zehra Bengisu Cabbaroğlu yemin ederek ruhsatnamelerini aldı. Programa Baro Başkanı Candemir’in yanı sıra genç avukatların meslektaşları ve aileleri katıldı.

Temel hakların savunucularıdır

Törende konuşan Kocaeli Baro Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir “Bu güzel ve anlamlı güne katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Avukatlık mesleğine ilk adımlarını atacak meslektaşlarımızı yetiştiren siz değerli ailelere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Baromuz her geçen gün genç avukatlarla büyüyor ve gelişiyor. Avukatlar tarih boyunca adaletsizliklerle savaşan insanlardır. Avukatlar demokrasinin ve temel hakların da savunucularıdır” dedi.

Hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz

Candemir “Son yıllarda ülkemizde yaşanan olaylar hukukun su ve hava kadar hayati öneme sahip olduğu ortaya koymuştur. Bizler yaşanan tüm vahim olaylara karşı baroların daha büyük ve güçlü şekilde hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda adalet için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle aramıza katılan genç meslektaşlarımızla da birlikte daha güçlü olacağız” dedi. Nuri AKÇAHARMAN