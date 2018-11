Lezzetseverler sıra gecesinde doyasıya eğlendi

Yöresel lezzetlerin uğrak mekanı haline gelen Yağız Kebap,şimdi de Çarşamba geceleri Sekiz Kişilik Sıra Gecesi Ekibi ile gönülleri mest ediyor. Urfalı Mehmet Usta’nın meşhur etli çiğ köftesinin de ikram edildiği mekânda Kocaeli basını ve davetliler unutulmaz bir gece geçirdi.

8 KİŞİLİK SIRA GECESİ EKİBİ

Adnan Metin ve eşi Nalan Metin’in işletmeciliğini yaptığı Yağız Kebap'ta her Çarşamba Sekiz Kişilik Sıra Gecesi Ekibi sahne alıyor. Doyasıya eğlencenin yaşandığı gece hakkında bilgi veren Metin,”Her Çarşamba misafirlerimize eğlencenin ev sahipliğini yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sekiz kişilik sıra gecesi ekibimiz ve birbirinden farklı lezzetlerimiz arasında yer alan mumbar dolması, kebap çeşitleri, sac kavurma, kuzu tandır, kuzu pirzola, et sote ve beyaz et çeşitlerinin yanı sıra kelle-paça ve işkembe çorbası gibi alternatifler ile tüm misafirlerimize hitap eden bir mönü hazırladık. Gelen tüm misafirlerimize buradan ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Güneydoğu kültürünün vazgeçilmezi sıra gecesini Kocaeli halkına sunmak bizim için çok gurur verici” şeklinde konuştu.

OTOPARK SORUNU YOK

Gecenin geç saatlerine kadar hizmet verilen mekanda park sorunu bulunmuyor. Sadece Yağız Kebap’ın misafirlerine hizmet veren otopark ücretsiz olarak kullanabiliyor.Yağız Kebap kalitesinde hazırlanan envai çeşit yemeklerimizi yerken mahalli sanatçılarla Güneydoğu Bölgemizin ezgileriyle güzel bir gece geçirmek istiyorsanız işte mekanın adres ve telefonu:

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46