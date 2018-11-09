BİLNET’ten 10 Kasım gezileri

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan 1400 öğrenci kapasiteli, ilimizin ilk Özel Fen Lisesi olan ve içinde anaokulundan liseye kadar 58 derslik bulunan Bilnet’in bu kapsamda ilk durağı Kasr-ı Hümayun oldu. İkinci gezi ise Atatürk ve Redif Müzesi’ne düzenlendi.

KASR-I HÜMAYUN GEZİSİ

İlk geziye 1-A, 1-B, 1-C ve 1-D sınıfından 58 öğrenci ve 7 öğretmen katıldı. Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanıyla ilgili ilk basın toplantısını yaptığı, Osmanlı dönemine ait, İzmit Kemal Paşa Mahallesi Saray Yokuşu’nda bulunan ve 1861-1876 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi gezildi. Atatürk’ün düzenlediği basın toplantısı ve tarihi bazı bilgiler edinildi.

ATATÜRK VE REDİF MÜZESİ GEZİSİ

İkinci gezi İzmit Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan Atatürk ve Redif Müzesi’ne düzenlendi. Bu geziye de 2-A ve 2-B sınıflarından 33 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. İzmit Redif Dairesi’nin ilk olarak İzmit Mutasarrıfı Hasan Paşa tarafından Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan Atatürk ve Redif Müzesi, 1999 depremine kadar 15. Kolordu Komutanlığı’nca Askeri Mahkeme binası olarak kullanıldı, 2011 yılında ise Kocaeli İl Özel İdaresi’nce restore ettirilerek Atatürk ve Redif Müzesi adıyla hizmete açıldı.