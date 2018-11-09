Bilgi Küpü’nden 10 Kasım Atatürk Koşusu

İlimizin önde gelen eğitim kurumlarından Bilgi Küpü Eğitim Kurumları tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümü nedeniyle 10 Kasım Atatürk Koşusu düzenlendi. Yeşilova Mahallesi Bozova Caddesi üzerinde gerçekleştirilen koşu yarışması kapsamında ilimizdeki lise ve ortaokul öğrencileri bin 500 metre Genç Erkek- Genç Kız ve bin metre Yıldız Erkek- Yıldız Kız kategorilerinde yarıştı. Etkinliğe Bilgi Küpü Koleji Kampüs Müdürü Hasan Işık, okul öğretmenleri ve personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Koşu yarışı sonrası okul konferans solunun da ödül töreni düzenlendi.

Kıyasıya yarıştılar

Bilgi Küpü Eğitim Kurumları tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk Koşusu çerçevesinde okul öğrencileri sportmenliğe yakışır şekilde kıyasıya yarıştı. Yarışma sonucunda lise öğrencilerinin yarıştığı Genç Erkeklerde kategorisinde birinciliği Sabancı Meslek Lisesi öğrencisi Emirhan Yıldız kazanırken, Genç Kızlar kategorisinin birincisi ise 24 Kasım Anadolu Lisesi öğrencisi Serra Sude Kökduman oldu. Ortaokul öğrencilerinin yarıştığı Yıldız Erkek kategorisinde birinciliği Kılıçarsalan Ortaokulu öğrencisi Muhammet Özbey kazanırken, Yıldız Kızlar kategorisinde ise birinciliği Edebali Ortaokulu öğrencisi Özge Yüksel kazandı.

Çeşitli hediyeler verildi

Sportmen bir mücadeleye sahne olan yarışın ardından birinci olan öğrencilere çeyrek altın, ikinci olan öğrencilere gram altın ve üçüncü olan öğrencilere ise yarım gram altın hediye edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi takdim edildi. Yarışmada derece almayı başaran öğrenciler mutluluklarını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Bilgi Küpü Koleji Kampüs Müdürü Hasan Işıktekiner “Öncelikle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Devam ettirmek istiyoruz

Işıktekiner, “Bugün ilimizdeki diğer lise ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerinde katılımıyla çok güzel bir koşu yarışında bir araya geldik. Tüm öğrencilerimiz kendilerine yakışır bir şekilde sportmence yarıştı. Yarışmaya katılan ve derece alan tüm öğrencileri kutluyorum. Bilgi Küpü Eğitim Kurumları olarak bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz 10 Kasım Atatürk Koşusu önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz” dedi. Nuri AKÇAHARMAN