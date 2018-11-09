Gümüşhane tanıtım günleri açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Anadolu Kocaeli’de” konseptiyle hayata geçirilen tanıtım günlerinin konuğu Gümüşhane oldu. 8-11 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde Gümüşhane Tanıtım günleri ilk kez düzenlendi. Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nın katkıları ile hazırlanan tanıtım günlerinde Gümüşhane’nin tarihi ve turistik yapısı ile kendine has yöresel ürünler yerini aldı.

Protokol yalnız bırakmadı

Tanıtım günlerinin açılış programına Vali Hüseyin Aksoy, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP Gümüşhane milletvekilleri Cihan Pektaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Köksal Kara, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, STK temsilcilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli’de olmaktan gurur duyuyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Köksal Kara, Kocaeli’de ilk kez Gümüşhane tanıtım günleri yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Biz Gümüşhaneliler olarak Kocaeli’de olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, “Gümüşhane deyince akla insan geliyor. Her zaman onunla övünç duyuyoruz. İnsanları bizleri çok güzel temsil ediyor. Bunun en güzel örneği eski bakanımız Fikri Işık. Bizim insanımızın başka şehirlerde yönetici konumunda olmaları bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Herkese nasip olmaz

Ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Anadolu’nun bütün güzelliklerini bu tanıtım gününde görme fırsatımız var. Her ilin kendine ait güzelliği var. Anadolu’muz çok zengin. Bunu kelimelerle ifade edemeyiz. Aynı özellikler Kocaeli ve Gümüşhane’de var. Şehrimizi, doğduğumuz yeri tanıyalım. Gümüşhane ayağınıza geldi. Bunu fırsatları kaçırmamak lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Aslen Gümüşhaneli olan AKP Kocaeli Milletvekili olan Fikri Işık, “Gümüşhane’ye geçmeden önce Kocaeli’den bahsetmem lazım. Kocaeli, bütün kültürlerin buluştuğu bir şehir. Kocaeli’de yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu şehre hizmet etmek herkese nasip olmaz. Kocaeli, muhteşem bir şehir” dedi.

Ayağımın tozu ile geldim

Işık, “Kocaeli, Gümüşhaneliler için bir vatandır. Gümüşhane ata toprağı ona karşı sorumluluklarımız var. Aldığım tüm görevlerde bu konuda hassas olmaya çalıştım. Gümüşhane’yi nasıl tarif ederseniz derseniz. Suyu sert, insanı mert, altın kalpli insanların yaşadığı şehirdir derim” dedi. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “2 gün önce göreve başladım. Ayağım tozuyla Kocaeli’ye geldim. Gümüşhane’miz bir saklı cennet. Altın kalpli insanların olduğu bir şehir. Vatanını, milletini seven, birlik ve beraberliğini bozmayan insanların yaşadığı bir şehir” dedi.

Yöresel ürünler tanıtıldı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin her bölgesinden insanın huzur içinde yaşadığı bir kenti. 38 bin 50 Gümüşhaneli, Kocaeli’de yaşıyor. Gümüşhane doğal ve tarihi güzellikleri bakımından güzle bir ilimiz. Yeni göreve başlayan valimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Gümüşhane’ye özgü lezzetlerin yer aldığı tanıtım günlerinde pestilin kilosu 40 TL, köme kilosu 35 TL, Gümüşhane manda tulumu kilosu 30 TL, Gümüşhane balı kilosu 60 TL, Gümüşhane tereyağı kilosu 45 TL, Gümüşhane sucuğu kilosu 45 TL, Gümüşhane şifalı karadutu şerbeti kilosu 25 TL, Gümüşhane sironu kilosu 15’TL den satışa sunuldu. Tanıtım günleri 11 Kasım Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Nuri AKÇAHARMAN