Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal edişinin 80. yılında ülkenin dört bir yanında anma törenleri gerçekleştiriliyor. Ata'nın vefat saati 09.05'te Kocaeli'de de sirenler çaldı. Vatandaşlar büyük önderin aramızdan ayrılışını saygı ve üzüntüyle andı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar... Araçlarıyla işe giden vatandaşlar... 1 dakikalığına saygı duruşunda bulundu. O anlar objektiflerimize yansıdı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz