80 yıldır aynı özlem!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de törenlerle anıldı. Kocaeli Valiliği Kültür Tepesi’nde Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı Büyük Önder için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Türk bayrağı yarıya indirildi. 13 milletvekili olan Kocaeli’den sadece CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet katıldı. Öte yandan törene CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay katılmadı.

YOĞUN KATILIM

Anma törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Başkanvekili Zekeriya Özak, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Başsavcı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Sekreteri Hüseyin Acurman, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı. Selin BECER