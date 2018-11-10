Kocaeli Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. Yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreninin ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) anma programı düzenledi. Programda KörfezTüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri “Ölümsüz Kahraman” adlı gösteri gerçekleştirdi.

YOĞUN KATILIM

Anma törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Başkanvekili Zekeriya Özak, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Başsavcı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve çok sayıda öğrenci, öğretmen katıldı.

ATATÜRK’Ü İÇİMİZDE YAŞATIYORUZ

Programda ilk olarak söz alan Körfez Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veysel Okutan, “Hayatını milletine adayan, devletimizin kurucusu, büyük önder Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz. Milli mücadelede karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe geçişte onun liderliği ve mücadele azmi belirleyici olmuştur. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü içimizde yaşatıyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.Selin BECER