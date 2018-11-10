Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet

1995 yılından bu yana Bayraktar Grubu tarafından ülkemizde temsil edilen Citroen markasının Türkiye’deki en yeni yetkili satıcısı FNC Çimenler Otomotiv’in, Başiskele Vezifrçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu No: 128 adresindeki yeni bayisinin açılış töreni önceki gün düzenlenen özel bir davetle gerçekleştirildi. FNC Çimenler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çimen’in ev sahipliğinde düzenlenen davete protokol mensupları da yoğun katılım gösterdi.

PROTOKOL DE KATILDI

Açılış programına katılanlar arasında; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Citroen Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ile Kocaeli’nin iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

“SATIN ALINAMAYAN SERBEST İTİBARDIR”

Törende konuşan ve katılımcıları selamlayan FNC Çimenler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çimen, “Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ülkemize sevdamız yatırıma, üretmeye, istihdam yaratmaya devam etmemizi söylüyor. Citroen ve Isuzu markalarının yetkili satıcısı olarak bu plazada sizlere hizmet vermek bizler için büyük kıvanç. Satın alınamayan servet itibardır. Bu bilinçle sizlere hizmet verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

PROTOKOLDEN TEBRİK

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, yeni işletmenin sahiplerini kutlarken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, “Yeni plazanın hayır, bereket getirmesini diliyorum” dedi. Milletvekili Fikri Işık da konuşmasında “Türkiye’ye güvenen hiç kimse bugüne kadar kaybetmedi. Meşru helal dairesine çıkmadan ticaret yapan Çimen ailesini tebrik ediyorum” diye konuştu. Vali Hüseyin Aksoy da Citroen bayiinin sahiplerine bol kazanç temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri hep beraber FNC Çimenler Otomotiv’in açılış kurdelesini kesti.

PROFESYONEL HİZMET

Toplam 2 bin 920 metrekare hizmet alanına sahip olan FNC Çimenler Otomotiv, Kocaelili Citroen müşterilerine koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle yeni otomobil satışı, satış sonrası servis hizmetleri ve yedek parça hizmetleri sunuyor. FNC Çimenler Otomotiv, en yeni teknolojik ekipmanlarla donatılmış 2 bin 400 metrekarelik servis alanında, tüm Citroen modellerine uzman ekibiyle aksesuar, yol yardım, mekanik kaporta işlemleri gibi hizmetleri profesyonel şekilde sunuyor.

UYGUN FİYAT TARİFESİ

FNC Citroen Yetkili Servisi’nde uygulanan net fiyatlı kampanya kapsamında Citroen sahiplerine orijinal bakım yedek parçaları, işçilik ve motor yağlarında cazip indirimler içeren dört faklı “Standart Paket” ve beş farklı “Full Paket” fırsatı sunuluyor. Yağ filtresi, hava filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği içeren Standart Paket’in fiyatı 395 liradan başlarken yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliği içeren Full Paket’in fiyatı 725 liradan başlıyor.

DİKKAT ÇEKEN MODELLER

Citroen markasına özgü Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi, yüksek yoğunluklu sünger katkılı Advanced Comfort koltuklar ve güçlendirilmiş akustik yalıtıma sahip Yeni C4 Cactus açılışın en çok dikkat çeken modeli oldu. Autobest 2018 ödülü sayesinde satın alınacak en avantajlı yeni otomobil olarak kabul edilerek “Autobest 2018” ödülünü kazanan Citroen’in SUV modeli C3 Aircross, farklı tasarımıyla dikkat çeken Citroen C3, Citroen’in Türkiye’de en fazla satılan binek otomobili C-Elysée ve geniş ailelerin tercihi C4 Picasso da yoğun ilgi gören modeller oldu.

FARKLI MODELLERDE ARAÇLAR

Markanın ticari modelleri de showroom’da konuklarla buluştu. Optimum ve uyumlu boyutlara sahip Berlingo Maxi Panelvan ile ideal boyutuyla kendi sınıfında rekor bir oturma rahatlığı ve çok yönlü bir kullanım sunan Berlingo Combi, Jumper Panelvan, Jumpy Panelvan, 8+1 yolcu taşıma kapasitesine sahip Jumpy Space ve Spacetourer modelleri de yoğun ilgi gördü.

12 AY FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Davete katılan konuklar avantajlı fiyatları ve cazip kampanyaları da inceleme fırsatı buldular. Citroen modellerinde, kasım ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatları sunuluyor. C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. C4 Picasso modellerindeki fırsat ise 60 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz. Ayrıca tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor. Nurşah KÖSEOĞLU