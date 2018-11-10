Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"

Kocaelispor ile Bayburt İl Özel İdare, Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın hakemi Ömer Şıvka’yı geçemeyen Yeşil Siyahlılar lider rakibini elinden kaçırdı.

RIZA’YA KALKAN OFSAYT BAYRAĞI

İlk 45 dakikaya Bayburt bol pas yaparak başladı. Kocaelispor ise özellikle orta sahadaki temposu ile rakibini bozdu ve 20 dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline geçirdi. Dakikalar 22’yi gösterdiğinde maçın kritik anlarından birisi yaşandı. Burak Süleyman’ın pasına Rıza hareketlendi, Rıza da pasında Sefa’yı buluşturdu. Sefa topu ağlara gönderdi ancak Rıza için ofsayt bayrağı kalktı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı

NET PENALTIYI GÖREMEDİ!

Kocaelispor ikinci yarıya da iyi başladı. 49’da Kocaelispor’da Rıza rakibinden ceza sahası içinde sıyrılmak isterken, rakip stoper topu sağ eli ile uzaklaştırdı. Net penaltı kararının verilmesi gerektiği pozisyonda maçın en kötüsü hakem Ömer Şıvka inanılmaz bir karar verdi ve oyunu devam ettirdi. Maçın ardından gözlemci görüntüleri izledi ve gerekli olan raporlarını tuttu.

HAMZA’NIN POZİSYONU

Yüksek tempoda rakibine üstünlük sağlamak isteyen Kocaelispor 77’de mutlak bir gol kaçırdı. Hamza savunma arkasına kaçtı, kaleci Alişan topu uzaklaştırmak isterken Hamza, Alişan’dan önce davrandı ve topu Sefa’ya verdi. Sefa boş kaleye topu göndermek isterken Alişan topu çıkardı. Bayburt’un 12. adamı hakem Ömer Şıvka, elle oynama itirazlarını kabul etmedi ve oyunu devam ettirdi.

YİNE 1 PUANA ÜZÜLDÜK

İkinci yarıda Burak Süleyman ile iki Gökdeniz ve Sefa ile pozisyon bulan Yeşil Siyahlılar bir türlü topu gol çizgisinden içeriye gönderemedi. Konuk ekip ise 87’de bir pozisyon buldu ve maçta başka net bir üretimi olmadı. Maçın ardından Bayburt ekibi aldığı 1 puana sevinirken, sevinç fotoğrafı çektirdi. Kocaelispor ise geçen hafta olduğu gibi Bayburt maçında da 1 puana sevinemedi.

Kocaelispor’da maç öncesi hedef Bayburt ekibini devirip Sarı Siyahlı ekibe bu sezonki ilk yenilgisini tattırmak, Yeşil Siyahlılar için daha da önemlisi alınacak olan 3 puan sonrasında aradaki puan farkını 3’e düşürmekti. Her zamanki gibi trafik çilesi çekildi, stada giden yollar tıkandı, binlerce taraftar maça geç girmek zorunda kaldı. Taraftarın çilesi maçın ardından da devam etti. Son derece elverişsiz bir konuma inşa edilen ve fizibilite konusunda sınıfta kalan stat ile arızalar Bayburt maçında da devam etti.

BEKLENEN KADRO İLE SAHAYA ÇIKILDI

Kocaelispor’da Teknik Direktör Galip Günoğdu, Bayburt maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü. Sinan’ın yerine Rıza forma giyerken, sakat olan Murat Başak’ın yerinde Ali Keten oynadı, Kadir Öge 40 gün sonra formasına kavuştu. Kalede Volkan, savunmanın sağında Fatih, solunda Kadir, ortasında Ali Keten ve Kemal Can, savunma önlerinde Mesut ve Kerem, sol önde Burak Süleyman, sağ önde Hamza, forvete yakın bölgede Sefa, ileride de Rıza 11’i ile maça başlandı.

YOKSUNUZ!

Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodrimeydan, hafta arasında sosyal medya üzerinden “Yoksunuz” dedi ve bu eylem Türkiye’de de yankı buldu. Yeşil Siyahlılar bu eylemini Bayburt maçında da açtıkları pankartla sürdürdü ve Kocaelispor’un sahibinin halk olduğu vurgusu bir kez daha yapıldı. Öte yandan Başkan Bahri Yavuz, kalp ameliyatı olan babası Av. Veysi Yavuz’un yoğun bakımda olması nedeni ile maçı izleyemedi.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ

Kocaelispor – Bayburt maçında öğrenciler de hayli ilgiliydi. Bahçecik MTAL, Bahçeşehir Koleji, Çakabey MTAL’den öğrenciler maçı yerinde izledi. Öğretmenler ve öğrenciler 90 dakika Kocaelispor’u desteklerken, açtıkları pankartlarla tribüne ayrı bir renk, ayrı bir hava getirdi.

BAYBURTLULAR DA GELDİ

Kocaelispor – Bayburt maçını 400 kadar Bayburtlu taraftar da izledi. Kocaeli ve çeMaç öncesi takımı yanlarına çağıran Sarı Siyahlılar takımlarını “Lider Geliyor Lider” tezahüratları ile çağırdı.

KARADUMAN VE MORGİL DE İZLEDİ

İlimizin genç ve başarılı teknik adamları İbrahim Karaduman ve Emre Morgil zorlu maçı izleyenler arasındaydı. İki teknik adam sezon başında Şile Yıldızspor’da görev almış ve takım çok başarılı şekilde yoluna devam ederken, teknik ekip olarak istifa etmişti. İkili maçın ardından İzmit Belediye – Hatay Büyükşehir Belediye Kadınlar Süper Lig maçını izlemeye gittiler.

KEMAL ATATÜRK TİŞÖRTLERİ İLE ISINDILAR

Kocaelisporlu futbolcular maç öncesi ısınmalarını siyah renkli Kemal Atatürk imzalı tişörtleri ile yaptı.

KALBİMİZDESİN KORAY ŞENER

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçı öncesi hayatını kaybetmişti. Kocaelispor tribünlerinde İzmitli merhum Koray için pankart asıldı. Pankartı Uni Hodrimeydan hazırlattı ve merhum Koray’a Allah’tan rahmet ailesine sabır diledi.

MAÇ GÜNÜ DERGİSİ’NDE “10 KASIM” VURGUSU

Kocaelispor taraftarlarından Mehmet Açık’ın girişimleri ile bu sezon ilk kez tasarlanan Maç Günü mini dergisinin dördüncüsü yine dopdoluydu. İlk sayfada “10 Kasım vurgusu” yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün nadide fotoğrafının kapağı süslediği dergi geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Kocaelispor’un eski yöneticileri Seçkin Yiğit ve Ahmet Topçu yer aldı. Dergide Kocaelispor’un ilk golünü atan İbrahim Yazıcıoğlu, eski başkanlardan Turan Sarı ve Kocaelispor’un alt yapı futbolcularından Ercan Özsoy da Maç Günü-4’te yer aldı.

HAVA VE ZEMİN İYİYDİ

Zorlu maçta hava sıcaklığı ve zemin futbol oynamaya elverişliydi. İç sahadaki ilk gündüz maçında saatinde sıcaklık 18 dereceydi. Futbolcular hava ve zeminden olumsuz etkilenmedi.

ÖNCE FUTBOL SONRA BASKETBOL

Kocaelispor – Bayburt maçı 13.30’da başladı ve 15.30’a doğru sona erdi. Müthiş bir heyecana sahne olan maçın ardından Atatürk Stadı’na koşuldu ve Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor’un maçına gidildi. Özellikle basın mensupları 17.00’de başlayan maça yetişmek için zamanla yarıştı. İzmit’in rakibi şampiyonluk adayı ve Türkiye’nin şampiyonlar ligi temsilcilerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor’du.

BAYBURT YENİ HOCASI İLE İLK KEZ

Bayburt İl Özel İdare hafta arasında şok yaşamış ve teknik adam Bülent Demirkanlı ile yollar ayrılmıştı. Doğu Karadeniz temsilcisi Darıca’yı 2. Lig’e çıkaran Uğur Balcıoğlu ile söz kezse de anlaşma sağlanmamış, son olarak Eyüpspor’u çalıştıran Ferruh Özgün takımın yeni teknik patronu olmuştu. Sarı Siyahlılar yeni teknik adamı ile ilk kez maça çıkarken, Özgün’ün maç boyunca futbolcularına taktik verdi. Öte yandan eski teknik adam Bülent Demirkanlı’nın kadro dışı kalmasını istediği iki futbolcu Serhat ve Okan, 18 kişilik kadroda yer almadı.

DAKİKALAR:

0' Maça Bayburtspor başladı!

2' Maçın ilk atağını Bayburt yaptı. Henüz 2. dakikada Burak Süleyman topu kaybetti ve savunma arkasına sarkan Kemal’den seken topu önünde buldu. Kaleci Volkan’ı karşısında gören Ali Kemal’in şutunu Volkan kornere tokatladı.

4' Burak Süleyman ile İsmet hava topu mücadelesine girdi, İsmet başından sakatlandı. Oyun durdu...

5' Kocaelispor'da Kerem Yıldırım kaleyi yaklaşık 25 metreden yokladı, Kerem'in şutu savunmadan döndü.

6' Bayburt ekibinde Ali Kemal’in uzaklardan çektiği şut üstten dışarıya gitti.

7' Antalyaspor lehine tezahürat yapıldı.

20' 20 dakika geride kaldı... Konuk ekip Bayburt öngörüldüğü gibi bol pasa dayalı bir oyun ortaya koyuyor... Topun hakimi Bayburt'ta... Feyyaz'a uzun gönderilen paslarla da etkili olmak istiyorlar...

21' Burak Süleyman'ın şutu savunmadan sekti, Rıza'ya geldi ancak Rıza ofsaytta kaldı...

22' Maçın kritik anlarından birisi yaşandı. Burak Süleyman’ın pasına Rıza hareketlendi, Rıza pasında Sefa’yı buluşturdu. Sefa topu ağlara gönderdi ancak Rıza için ofsayt bayrağı kalktı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

30' Hakem ve yardımcıları kararları ile çok tartışılıyor. Burak Süleyman'a yapılan net faulü es geçen Ömer Şıvka protesto edildi.

31' Kocaelispor'dan sağdan geldi. Fatih'in ortasında Rıza'dan önce Bayburt savunması topu kornere gönderdi.

Rakibinin pas bağlantılarını kapatan Kocaelispor, 20 dakikadan sonra oyunun hakimiyetini eline geçirdi. Orta sahadaki ikili mücadeleler kazanılıyor....

35' Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

44' Kocaelispor gole yaklaştı. Hamza, Rıza’yı kaçırdı. Rıza topu ilk anda önüne alamadı ve mutlak bir gol kaçtı.

45' Kadir Öge savunma arkasına sarktı ve kaleci Alişan’ı karşısında gönderdi. Kadir son vuruşu yapmak üzereyken rakip savunma oyuncusu son anda topu taca gönderdi.

İlk yarının bitimine 2 dakika ilave edildi...

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarıya Kocaelispor başladı.

49' Kocaelispor’da Rıza rakibinden ceza sahası içinde sıyrılmak isterken, rakip stoper topu eli ile önüne indirdi. Net penaltı kararının verilmesi gereken pozisyonda maçın kötüsü hakem Ömer Şıvka maçı hayret verici bir şekilde devam ettirdi! 53' Bayburt soldan etkili oldu. Selçuk’un etkili olmak istediği pozisyonda Ali Keten rakibine şut izni vermedi. 58' Bayburt’ta Feyyaz’ın şutunda Volkan soluna uzanarak topu kurtardı. 60' Burak Süleyman ceza sahası sol çaprazında topu aldı, rakibinden sıyrıldı, şutunda sol ayağı yerden sürtünce şutunda topa istediği hızı veremedi. Kocaelispor Mert ve Gökdeniz oyunda... Kerem ve Rıza çıktı... 72' Feyyaz'ın indirdiği topu alan Ali Kemal'in şutu soldan farklı şekilde auta çıktı... Son 15 dakikaya girildi... Bayburt'ta etkili oyunculardan Selçuk çıktı ve Bayburt'un temposu düştü... 77' Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı… Hamza savunma arkasına kaçtı, kaleci Alişan topu uzaklaştırmak isterken Hamza, Alişan’dan önce davrandı ve topu Sefa’ya verdi. Sefa boş kaleye topu göndermek isterken Alişan topu çıkardı. Bayburt’un 12. adamı hakem Ömer Şıvka, elle oynama itirazlarını kabul etmedi ve oyunu devam ettirdi. 82' Bayburt’ta oyuna sonradan giren Ekrem’in şutunu Volkan iki hamlede kurtardı. 84' Kocaelispor'da Sefa'nın şutu savunmadan sekip Alişan'da kaldı. 85' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Gökdeniz’in pasında Burak sağ çaprazda kaleci Alişan işe karşı karşıya kaldı. Süleyman’ın şutunu Alişan son anda çıkardı. 86' Bayburt gole çok yaklaştı. Soldan yapılan ortada top 2 Bayburtlu’dan geçti, topu Ali Keten uzaklaştırdı. 87' Sefa savunma arkasına sarktı ve topu almak istedi. O anda Alişan stoper gibi kalesini terk etti ve Sefa’dan önce topu kontrol etti., Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi... 90+1' Mert Yavuz'un şutu üstten farklı şekilde auta çıktı. 90+3' MAÇ BİTTİ....

KOCAELİSPOR - BAYBURT İL ÖZEL İDARE

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ömer Şıvka?, Selim Şenöz*, Sinan Ertinğü***

KOCAELİSPOR

97 VOLKAN MERT KORKMAZ***

2 FATİH ADIGÜZEL***

3 KADİR ÖGE***

5 KEMAL CAN AYDEMİR***

8 SEFA NARİN***

(90+1 KEREM YILDIRIM?)

9 RIZA ALTINTAŞ**

(Dk. 58 GÖKDENİZ BAYRAKDAR**)

10 BURAK SÜLEYMAN***

12 MESUT ÖZDEMİR***

14 KEREM YILDIRIM***

(Dk. 61 MERT YAVUZ**)

41 HAMZA MUTLU***

50 ALİ KETEN***

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

17 MEHMET CELİL ÇELİK

18 ONUR ÖZTONGA

33 MERTCAN BADUR

BAYBURT İL ÖZEL İDARE

74 ALİŞAN ŞEKER

4 EROL YÜKSEKER

8 ALİ KEMAL YÜKSEKER

10 SELÇUK KABAN

(Dk. 60 EKREM AYDEMİR)

11 SERDAR EYLİK

(Dk. 90+2 SELİM AVCİ)

25 HAYDAR DENİZ

(Dk. 82 SALİM KAYA)

26 YUSUF ONUR ARIKAN

34 EMRE HASAN BALCI

53 FEYYAZ AYDİL

54 VOLKAN ÇEKİÇ

72 İSMET KAVUŞTU

YEDEKLER

96 İSMAİL CENGİZ

66 KAAN ÇEBİ

69 SELÇUK HAKALMAZ

77 KEREM AZ

SARI KART: Dk. 90+2 Hamza (Kocaelispor) Dk. 90+3 Ali Kemal (Bayburt)

GOL: YOK