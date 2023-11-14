İki deniz bir şehir... İşte Kocaeli'den muhteşem fotoğraf kareleri!

Jürinin yaptığı değerlendirme sonrası; Deniz Kategorisinde birincilik İsmail Serhat Şahin’in ‘Balıkçılar” eseri, Tarihi/Kültür ve Doğal Güzellikler Kategorisinde ise Taner Ragıpoğlu’nun ‘Pazar” konulu eseri büyük ödülün sahibi oldu. Dereceye giren sanatçılara 27 Kasım Pazartesi günü Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda saat 16.00’da düzenlenecek törenle davetli protokol tarafından ödülleri takdim edilecek.

TOPLAM 1089 ESER

Kocaeli Arkeoloji Müzesi toplantı salonunda gerçekleşen jüri değerlendirmesinde seçici kurul, Kocaeli dahil toplam 16 ilden 316 katılımcının 1089 eserini değerlendirdi. Deniz Kategorisinde 175 katılımcının 602, Tarih/Kültür ve Doğal Güzellikler kategorisinde ise 141 katılımcının 487 eserini dikkatle inceleyerek dereceye girenleri belirledi.

DENİZ KATEGORİSİ

Buna göre Deniz Kategorisinde İsmail Serhat Şahin’in ‘Balıkçılar” eseri birinci, Hüseyin Karahan’nın “Yüzme” adlı eseri ikinci ve Hasan İçel’in ‘100. Yıl Kutlamaları” adlı eseri üçüncü oldu. Serdar Şeker’in “Kvdb-3”, Sadettin Demir’in “ Balıkçı Barınağı”’ ve Fatih Emel’in ‘Körfez’in Sessizliği’ eserleri de mansiyona layık görüldü.

TARİH/KÜLTÜR ve DOĞAL GÜZELLİKLER

Diğer Tarih/Kültür ve Doğal Güzellikler Kategorisi’nde ise Taner Ragıpoğlu’nun ‘Pazar” birinci, Hidayet Okutan’ın ‘ Cumhuriyet Koşusu’ ikinci ve Kenan Talas’ın ‘Saat Kulesi’ adlı çalışması ise üçüncülüğe layık görüldü. Mansiyon sıralaması ise; Bekir Yeşiltaş ‘Yolculuk”, Hasan İçel ‘Şampiyonluk Kutlaması” ve Arzu İbranoğlu’nun ‘Köşk” çalışması oldu.