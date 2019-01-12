Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingoları ağırlıyor. Besin açısından zengin bölgede flamingolar, denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntüler oluştu.
12 Ocak 2019
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
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