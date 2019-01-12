Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- 12 Ocak 2019

İzmit Körfezi'ne flamingo akını

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingoları ağırlıyor. Besin açısından zengin bölgede flamingolar, denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntüler oluştu.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
İzmit Körfezi'ne flamingo akını mask
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı mask
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı
Bu yağmurda bu kadar... "Gölcükspor: 0 Adıyamanspor: 0" mask
Bu yağmurda bu kadar... "Gölcükspor: 0 Adıyamanspor: 0"
Şampiyon Maşukiye Süper Lig'de: 1-1 mask
Şampiyon Maşukiye Süper Lig'de: 1-1
KOTO’nun geleceğine yön veren stratejik planları ortak görüşlerle hazırlanıyor mask
KOTO’nun geleceğine yön veren stratejik planları ortak görüşlerle hazırlanıyor

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL