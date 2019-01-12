Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım programı coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Törenin adresi Yahyakaptan’daki Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu ise saatler öncesinden doldu.Belediye başkan aday adaylığına başvuran 154 isim, günlerce genel merkezden açıklama beklerken birçok listenin ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 ilçenin adaylarını ilimize gelerek kamuoyuna kendisi tanıttı.Kocaeli’de büyük bir değişime imza atan AKP, 12 belediye başkanından 11’ini değiştirdi. Adaylardan sadece 1’i kadın olurken, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP'ye ise ilçe verilmedi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

AKP Kocaeli teşkilatı, kurduğu sahnenin bir yanına Erdoğan’ın diğer yanına ise Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın fotoğrafını koydu.Program öncesi spor salonunun etrafında bulunan alanpolis barikatları ile çevrilirken, salon dışında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçeceği güzergah üzerinde polis, program saatine kadar geniş güvenlik önlemi aldı. Girişte Türk bayrağı ve AKP bayrağı hariç hiçbir döviz ve pankart alınmadı. Sahnenin önündeki alan, kırmızı balonlarla donatılmış durumda. Salona ‘Kocaeli her zamanki yerinde’yazan pankartlar asıldı.

YOĞUN KATILIM

Yoğun katılımın sağlandığı aday tanıtım programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Fikri Işık, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, 12 ilçenin belediye başkanları ve belediye başkan aday adayları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

MHP’NİN JESTİ KARŞILIKSIZ KALDI

Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy tarafından geçtiğimiz günlerde programa davet edilmişti. Ünlü, davet üzerine programı Genel Merkeze bildirdikten sonra katılım sağladı. AKP, Büyükşehir’de aday çıkarmayan MHP’nin jestine karşılık vermeyerek 12 ilçede de kendi adayını çıkarma kararı aldı. Kandıra’da kendi adaylarının desteklenmesi noktasında baskı uygulayan MHP’nin isteği gerçekleşmedi.

KOCAELİ CHP’NİN KALESİYDİ

Toplantıda ilk olarak konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Aday tanıtım toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. Buraya gelip bizi onurlandıran herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli CHP ile anılan bir şehirdi, Kocaeli CHP’nin kalesiydi. Aradan 15 yıl geçti şimdi ise AK Parti’nin bayrağı dalgalanıyor. Kocaeli’de sosyaloji değişmedi. 15 yıl önce yaşayan insan ile şimdiki insan aynı. Değişen siyasettir” dedi.

31 MART’TA ZAFER İLAN EDECEĞİZ

Milletiyle omuz omuza giden bir milletimiz var diyen Cumhurbaşkanımız Kocaeli’nin en büyük gücüdür. Çalışınca oluyor diyerek AK Parti Kocaeli’nin kalesi haline gelmiştir. AK Parti Kocaeli Teşkilatı ile bu kalenin yapı taşıdır. Hizmet bayrağını devralacak arkadaşlarımız bu bayrağı daha yukarı talıyacaktır.31 Mart akşamı zaferimizi ilan edeceğiz. Hedefimiz 13’te 13’tür” diye konuştu.

BELEDİYECİLİKTE YENİ ÇAĞ BAŞLATTIK

Eryarsoy’un ardından konuşan AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, “Sayın Cumhurbaşakanımızın güvenine layık olmak için tüm teşkilatlarımızla birlikte el ele gönül gönüle gece gündüz demeden sokak sokak samimiyetle çalışacağımıza söz veriyoruz. Belediyecilik AK Parti’dir. Belediyecilikte yeni bir çağ başlattık. Sadece çöp toplansın belediyeciliğinden sayısız projeler üretilen belediyeciliğe geçtik” dedi.

KOCAELİ BİZİM SEVDAMIZ

Kocaeli’de yeni nesil belediyecilikte öncülük yapacağız. Altyapıdan üst yapıya, çevreye, çocuktan kadına çok sayıda projelerimiz var. Hedefimiz tüm gönüllere girmektir. Kocaelimiz bizim sevdamız. 1 Nisan sabahı şehrin emanetini halkımızdan alacağız. Gece gündüz durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Hedefimiz 13-0’dır” diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK İMKANLARA KAVUŞTUK

Büyükakın’ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Tam 30 yıl önce Kocaeli’de belediye başkanı seçildim. Belediye başkanları çalışanlarının maaşını verse kendini kahraman görüyordu. Şimdi nereden nereye geldik. Çok büyük imkanlara kavuştuk. AK Parti ile yeni bir dönem başladı. Halkı kucaklayan, çözüm üreten bir belediyecilik anlayışı başladı” şeklinde konuştu.

ÇITAYI ASLA DÜŞÜRMEYECEĞİZ

Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de 15 yıldır gece gündüz demeden çalıştık. Muhalefet büyükşehirden ümidini kesti. Ana muhalefet Kocaeli’de aday çıkartmadı. Ama bu bizi rehavete düşürmemeli. Kocaeli’de çıta yüksek. 13 belediye başkanlığı AK Partili belediyelerde. Bu çıtayı asla aşağıya düşürmeyeceğiz. Daha yüksek oyla 12+1 ile Kocaeli halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. En güzel bayramı Kocaeli’de kutlayacağız. Cumhurbaşkanımıza en güzel hediyeyi Kocaeli’den vereceğiz” dedi.

BEN DE AŞIĞIM SİZE

Aşığım sana diye slogan atan AKP Gençlik Kolları’na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ben de aşığım size Böyle gençlik kollarına aşık olunmaz mı. Kocalei’nin tüm ilçelerindeki, tüm mahallelerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum” dedi. Siz bir şarkısınız bunu biliyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum” dedi.

KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Adaylarımızın partimiz ve Kocaeli için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Son 3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu kardeşimize halkım adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

KOCAELİ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK

31 Mart gecesine kadar sürecek bu uzun seçim maratonunda adaylarımıza başarılar diliyorum diyen Erdoğan, “Son 14 seçimde olduğu gibi Kocaeli’nin yüzümüzü güldüreceğine inanıyorum. Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacaktır. Daha çok çalışacak ve 12 ilçemizde ve büyükşehirde AK Parti’nin zaferi ile bayrağımızı şehrimizden dalgalandıracağız” diye konuştu.

BU ŞEHİR HİZMETİN KIYMETİNİ BİLİR

Bu şehir hizmetin kıymetini iyi bilir diyen Erdoğan, “Bu şehir, sanayinin emeğin, ticaretin değerini çok iyi bilir. Kocaeli her alanda olduğu gibi belediye hizmetlerinde de en iyi hizmete layık. Kocaeli’nin hak ettiği hizmetlere bundan sonra da devam edecektir. Durmak yok yola devam” dedi.

KOCAELİ’DE 23 BİN İLK KEZ OY KULLANACAK

AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düşüyor diyen Erdoğan, “Sadece seçmen kütüklerinde değil, kısa bir çalışmanın da sonuçlarını almalıyız. AK Parti üyelerinden 504 binin burada kayıtları olmadığını tespit ettik. 1 buçuk milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. 1 milyon gencimiz bu seçimde ilk ilk defa oy kullanacak. Kocaeli’de ilk kez oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Şehre yeni gelen seçmen sayısı 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanan kişi sayısı ise kullanan 20 bindir” dedi.

ERDOĞAN BAŞKANLARA TALİMAT VERDİ

Seçim sonuçlarında belirleyici etki oluşturmalıyız diyen Erdoğan, “Tüm ilçe başkanlarıma buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde olmayan vatandaşların adreslerini bulun ve kayıtlarını yaptırın. 12 İlçeyi inşallah AK Parti olarak sancağı dikiyorum. Parti genel merkezine teslim edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

SANDIKLARI PATLATIYOR MUYUZ?

İlinize ilçenize gelmiş üyelerle hemen irtibata geçin diyen Erdoğan,“Üyemiz olmayan kişileri de ziyarete gideceksiniz.Kendilerini bilgilendirecek ve partimizde siyaset etmeye teşvik edeceksiniz. Bugün burada AK Parti’ye gönül verenlerle ahdimizi yenilemek istiyorum. Kocaeli 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Bu şehre yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Kocaeli’de AK Parti’yi 31 Mart’ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Diye sordu.

KOCAELİ’DE 27 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

Kocaeli ticaret ve beşeri zenginlikleri ile ülkenin lokomotif şehirlerinden biridir. Sanayi,ticaret ve üretim şehir olan bir şehir. Kocaeli’de kişi başına düşen milli gelir, Türkiye ortalamasına çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Kocaeli’ne 27 milyar lira yatırım yaptık. Her şehre nasip olmaz. Eğitimde 10 milyon 600 TL Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırımlarla büyüttük. Kocaeli Üniversitesi ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarıdır. Gebze Teknik Üniversitesi’ni faaliyete açtık” dedi.

ÇÜNKÜ BİZ KOCAELİ’NE AŞIĞIZ

14 bin 190 kişilik yatakhane yaptık diyen Erdoğan, “Bin 550 kişilik kapasiteli yeni yurt yapıyoruz. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, spor salonları inşaa ettik. Çünkü biz Kocaeli’ne aşığız. 80 adet sağlık tesisi yaptık. Birileri laf üretir biz iş üretiriz.İstanbul İzmir otoyolunun en önemli ayağı Kocalei’den geçiyor. Osmangazi Köprüsü’nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. İstanbul’dan İzmir’e olan mesafeyi 3 buçuk saate düşürdük. Bu dev bir projedir” diye konuştu.

HALKALI-GEBZE TRENİNİN MALİYETİ 10 BUÇUK MİLYAR

Konuşmasına devam eden Erdoğan, “ İzmit Kandıra yolu köprüleri inşaa edildi. Kalan kısmı da önümüzdeki yıl tamamlanacak. Kocaeli’ni İstanbul, Sakarya, Bilecek, Eskişehir, Ankara ve Konya’yı Yüksek Hızlı Tren ile bağladık. Biz yaparız onlar konuşur. Aramızdaki fark bu.Gebze- Halklı banliyö trenini, iyileştirdik. Projenin tamamını yılsonunda bitiyoruz. Toplam maliyeti 10 buçuk milyar oldu” açıklamalarında bulundu.

KOCAELİ DEMEK TÜRKİYE DEMEK

Sadece Kocaelili çiftçilere 348 milyon tutarında tarımsal destek verdik diyen Erdoğan, “Her alanda Kocaeli’ni tarihi hizmetlerle buluşturduk. Kocaeli’ni büyütmeye, zenginleştirmeye devam edeceğiz.Kocaeli demek Türkiye demektir diyen Erdoğan, “Kocaeli’de sıkıntı varsa Türkiye’nin her yerinde sıkıntı vardır. Kocaeli büyüyorsa, değişiyorsa, ülkenin diğer yerlerinde de işler yolundadır” ifadelerini kullandı.Selin BECER- Ekin EKEN

İşte AKP’nin Belediye Başkan Adayları:

İzmit Belediyesi: Sibel Gönül

Başiskele Belediyesi: Yasin Özlü

Derince Belediyesi: Zeki Aygün

Gebze Belediyesi: Zinnur Büyükgöz

Gölcük Belediyesi: Ali Yıldırım Sezer

Kandıra Belediyesi: Adnan Turan

Çayırova Belediyesi: Bünyamin Çiftçi

Darıca Belediyesi: Muzaffer Bıyık

Kartepe Belediyesi: Mustafa Kocaman

Dilovası Belediyesi: Hamza Şayir

Körfez Belediyesi: Şener Söğüt

Karamürsel Belediyesi: İsmail Yıldırım