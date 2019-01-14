Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı

Körfez Yarımca’da 3 yıldır faaliyette olan Özel Nagihan Uludoğan Anaokulu’nun Doğa Sınıfı, gazetemizi ziyaret ederek 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı. Okul Müdürü Özlem Oğozdurak, sınıf öğretmenleri Çiğdem Boğaz ve Ebru Batmaz eşliğinde gazetemizi ziyaret eden kreş öğrencilerine haber müdürümüz Bülent Ekinci eşlik etti. Çocuklara, gazetelerin nasıl hazırlanıp baskıya girdiği anlatıldı. Son olarak matbaa bölümünü gezen çocuklara, matbaanın baskı tesisini gezdirildi.
BASIN ONUR GÜNÜNÜ KUTLADILAR
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan edeceğini ilk olarak Kocaeli’de söylemiştir. İzmit’te bulunan ve Av Köşkü olarak bilinen Kasr-ı Hümayun’da hayatının ilk ve son basın toplantısını yapan Mustafa Kemal Atatürk, burada gazetecilere Cumhuriyet’i ilan edeceğini söylemiştir. Atatürk’ün bu fikri ilk olarak gazetecilerle paylaşmasından dolayı da her yıl 16 Ocak, Basın Onur Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel günü unutmayan Nagihan Uludoğan Anaokulu da gazetemizi ziyaret ederek onur günümüzü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz