Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı

İzmit’in tanınan sanatçılarından Lale Darcan Tığ’ın, Doğanın İzdüşümleri adlı sergisi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen sergiye KYÖD Başkanı Didem Turan, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Aday adayı Kemalettin Gençtürk, ADD Kocaeli eski Şube Başkanı Mustafa Küpçü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Doğal baskı resim sergisinde Lale Darcan Tığ’a ait toplam 45 eser görücüye çıktı. Yaprak ve çiçek baskılarıyla yapılan sergi, 18 Ocak tarihi saat 09.00-18.00’e kadar açık kalacak.

İLK KEZ LALE HANIM YAPIYOR

Sergide Lale Darcan Tığ’a manevi destek veren Kocaeli Üniversitesi Hukuk fakültesi. Prof. Dr. manevi destek Gönül Balkır, katılımcılara teşekkür ederek Tığ’ın çalışma azmini anlattı. Balkır, “İzmit’in sanatsever ve kültürel kanaat önderlerisiniz. İyi ki varısınız. Yeni bir trend oluştu doğaya dönüş diye. Türkiye de iki üç kişi var bunu yapan. İzmit’te ise ilk kez Lale hanım yapıyor. Yaprakları birlikte topladık. Her şeyi gönlünün akıyla çalışarak yaptı. Emeğine sağlık” dedi.

BOŞUNA EMEK VERMEMİŞİM

Konuşmasında Balkır’a verdiği manevi destekten dolayı teşekkür eden Lale Darcan Tığ, “2 sene evvel sanata merak sardım ve bol bol araştırmalar yaptım. Boşuna emek vermemişim. Dünyada her şey doğala döndü. İzmit te ilk kez yapılması benim için çok önemli. Çok heyecanla çalıştım. Daha denemek istediğim yapraklar da var ama İzmit’te istediğim yaprakları henüz bulamadım. Sergime geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

KAĞITLARI SUDA KAYNATIYORUM

Eserleri nasıl gerçekleştirdiğini anlatan Tığ, “Sergide bulunan eserler tamamen yaprak ve çiçek baskıları ile oluşturuldu. Hiçbir fırça kullanmadım. Yaprakları sulu boya ile boyayarak kağıtlara sarıyorum. Daha sonra kağıtları suda kaynatıyorum. Sadece su da yetmiyor. Rengin solmaması için sirken ve paslı demir de kullanıyorum” dedi. Selin BECER