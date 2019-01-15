Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi

İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve saha çalışmalarında kendisini yalnız bırakmayan gençlerle sabahın erken saatlerinde servis bekleyen işçilere günaydın demeye devam ediyor. Başkan adayı Hürriyet’e CHP İzmit ilçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanları Devrim Bal ve Mehdi Kaan Günan, Lise Komisyonu Başkanımız Simge Demir ve gençler eşlik ediyor.

GENÇLER DE EŞLİK EDİYOR

Geçtiğimiz hafta İzmit’in Bekirdere bölgesinde servis bekleyen işçilere günaydın diyerek çay servisinde bulunan Hürriyet ve beraberindeki gençler bunu bir geleneğe dönüştürdü. Bu hafta da sabahın erken saatlerinde servis bekleyen işçileri ziyaret eden CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet ve gençler çay ikramında bulundu. Şirinevler bölgesindeki servis duraklarını tek tek gezen Hürriyet işçilere günaydın ve hayırlı işler dilerken, gençler de işçilere çay dağıttı.