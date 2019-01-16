Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 13:05 TSİ

Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!

mask

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye’de ilki gerçekleştirdi ve 2018’de okullarında başarılı olan sporcuları onurlandırdı.

İKİ DÜNYA İKİNCİLİĞİ VAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetlerinde İl Birinciliği, Grup, Yarı Final ve Final müsabakaları sonrasında Türkiye Birinciliği, Dünya Şampiyonası (Genç Kızlar Futsal) ve Okul Spor Olimpiyatlarında (Genç Erkekler Yüzme)  Dünya İkinciliği elde elden okullarımızdaki sporculara teşekkür Belgesi, antrenörlere de başarı Belgesi vererek onurlandırdı.

PROTOKOLDEN İLGİ

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleşen törene; Vali Sayın Hüseyin Aksoy’un yanısıra,Vali yardımcısı Beyazıt Tanç, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, kulüp yöneticileri, okul müdürleri, antrenörler, öğretmenler, veliler ve sporcular katıldı.

EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada sporcuları tebrik etti ve şu ifadelere yer verdi: Eğitim bizim en önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Eğitimde ne kadar başarılı olursak, geleceğimizi o denli garanti altına alırız. Çocuklarımızın özellikle spor yapmalarını ve bu alanda kendilerini daha iyi bir boyuta taşımalarını da istiyoruz.

43 TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

2018 yılı içerisinde okul sporlarında yer alan arkadaşlarımızın birçok önemli başarıları oldu. Bunlar 43 Türkiye 1.’liği,  27 Türkiye 2.’liği, 57 Türkiye 3.’lüğü, 13 Türkiye 4.’lüğü ve 2 Dünya derecesi olmak üzere toplam 142 okul spor derecesi elde edildi. Bu anlamda bunu sağlayan sporcularımıza teşekkür belgesi, yöneten antrenörlerimizede başarı belgelerini veriyoruz. Erdem ÖVÜÇ

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar! mask
Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi mask
Hürriyet işçilere çay ikramını geleneksel hale getirdi
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı mask
Doğanın İzdüşümleri sergisi açıldı
Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı mask
Nagihan Uludoğan öğrencileri 16 Ocak Basın Onur Gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL