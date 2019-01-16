Hak ettiniz ve başardınız çocuklar!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye’de ilki gerçekleştirdi ve 2018’de okullarında başarılı olan sporcuları onurlandırdı.

İKİ DÜNYA İKİNCİLİĞİ VAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetlerinde İl Birinciliği, Grup, Yarı Final ve Final müsabakaları sonrasında Türkiye Birinciliği, Dünya Şampiyonası (Genç Kızlar Futsal) ve Okul Spor Olimpiyatlarında (Genç Erkekler Yüzme) Dünya İkinciliği elde elden okullarımızdaki sporculara teşekkür Belgesi, antrenörlere de başarı Belgesi vererek onurlandırdı.

PROTOKOLDEN İLGİ

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleşen törene; Vali Sayın Hüseyin Aksoy’un yanısıra,Vali yardımcısı Beyazıt Tanç, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, kulüp yöneticileri, okul müdürleri, antrenörler, öğretmenler, veliler ve sporcular katıldı.

EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada sporcuları tebrik etti ve şu ifadelere yer verdi: Eğitim bizim en önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Eğitimde ne kadar başarılı olursak, geleceğimizi o denli garanti altına alırız. Çocuklarımızın özellikle spor yapmalarını ve bu alanda kendilerini daha iyi bir boyuta taşımalarını da istiyoruz.

43 TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

2018 yılı içerisinde okul sporlarında yer alan arkadaşlarımızın birçok önemli başarıları oldu. Bunlar 43 Türkiye 1.’liği, 27 Türkiye 2.’liği, 57 Türkiye 3.’lüğü, 13 Türkiye 4.’lüğü ve 2 Dünya derecesi olmak üzere toplam 142 okul spor derecesi elde edildi. Bu anlamda bunu sağlayan sporcularımıza teşekkür belgesi, yöneten antrenörlerimizede başarı belgelerini veriyoruz. Erdem ÖVÜÇ