"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"

Bu yıl onuncu yılını geride bırakan, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir anaokulu, Alikahya’da bir Kreş - Gündüz Bakım Evi ve bir ana okul olmak üzere mevcut 3 hizmet binasında 80 kişilik uzman kadrosu ile yüzlerce öğrenciye hizmet veren ve ilimiz eğitim camiası içinde “güven, huzur, temizlik, kalite ve çağdaş eğitim” ile saygın bir yere sahip olan Tuncay Emir Eğitim Kurumları öğrenci anne – babalarına yönelik eğitim toplantılarına bir yenisini daha eklendi.

KONUK; YAZAR ŞERMİN YAŞAR

Tuncay Emir Eğitim Kurumları; öğretmen ve velileri son etkinliğinde, 1982 doğumlu, büyümeyi şiddetle reddeden ve hep yazar olmayı hayal edip hayalinin peşinden koşup Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonar aynı alanda yüksek lisans yapan. Uzun süre reklam ajanslarında reklam yazarlığı yaptıktan sonar da yetişkinlerin dünyasının çok sıkıcı olduğunu fark edip; çocuklarla oyunlar oynamaya, bu oyunları yazmaya, masallar anlatmaya, hikayeler yazmaya başlayan oyuncu anne, çocuk edebiyatı yazarı Şermin Yaşar oldu.

650 ANNE-BABA KATILDI

Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenleyen ve yaklaşık 3 saat süren etkinliğe yaklaşık 650 anne-baba katıldı. Müzik dinletisi, film gösterimi ve Tuncay Emir Eğitim Kurumları kurucusu Melike Ersever Ergi ve AliKahya Ana Okulu Müdürü Müzehher Atış’ın buluşmanın anlam ve önemini vurgulayan kısa konuşmaları ile başlayan etkinliğe ilgi büyüktü. Etkinliğe, Tuncay Emir Anaokulları Kurucusu Müzeyyen Ateş, Okul Müdürü Melike Ersever Ergi başta olmak üzere, protokol üyeleri Ali Haydar İnce, Yasemin Şentürk, Türkan Uzuner, Sevil Kulaç ve aileler katıldı.

YENİ MESLEKLER GEREK

Şermin Yaşar’ın, söyleşisinden önce velilere seslenen Kurucu Okul Müdürü Müzeyyen Ateş, “Hepimiz burada aynı amaç için toplandık, çocuklarımıza maddi değerlerden ziyade manevi değerlerin aşılanması gerektiğine inanıyorum. Etkinliğe katılan ailelerin bu konuda benimle hem fikir olduğuna inancım tam. Kendi çocuklarımız kadar başkalarının da çocuklarını önemsememiz gerekiyor. Ülkemizdeki tüm çocukları kucaklamalıyız, 20 yıl sonra Türkiye’de birçok meslek ortadan kalkacak, 20 yıl sonra hayata karışacak çocuklarımızı, geleceğe hazırlamak için bilgi edinmemiz şart” diye konuştu

ÇOCUK KELİMESİ; NEGATİF

Sosyal medyada oluşturduğu “Oyun anne” sayfası ile takip edilir hale gelen ve son zamanlarda yazdığı çocuk edebiyatı konuları ile annelerin ilgisini çekmeyi başaran yazar Şermin Yaşar ise, Türkiye’de çocuk ve yaratıcılık kavramlarının içinin boşaltıldığını aktardı. Yaşar, “Ne yazık ki Türkiye’de çocuk kelimesi kötü anlamda kullanılıyor. Yetişkinler birbirlerine, “Çocuk musun sen” diye hitap ediyor, sanki çocuk olmak kötü bir şeymiş gibi. İnsan çocuk kalmalı ki yaratabilsin, maalesef ki Türkiye; yaratıcılık ve inovasyon gibi konularda sınıfta kalmış durumda” dedi.

HAYAL GÜCÜ ÖNEMLİ

Uzun bir dönem reklamcılık yaptığını aktaran Yaşar, çalışanları arasında büyük eğitim farkları olmamasına rağmen, ciddi hayal gücü farkı olduğunu, bunun nedeninin ise insanda çocukluk çağından kalan yaratıcılık oranı olduğunu söyledi; “Uzun yıllar ajanslarda yönetici olarak çalıştım, yuvarlak masalarda sıfırdan yaratanlar vardı, yaratılmışın üzerine koyanlar vardı ve hiç yaratmayanlar vardı. Aynı sıralardan mezun olan fakat aynı şeyi hayal edemeyen insanlarla çalıştım. Bunun çok önemli nedeni çocukluk çağı, saygıdeğer anneler. Çocuklarımızı serbest bırakalım ki yaratsınlar, onları bastırmak en büyük yanlış." Barış ÇİNÇİN