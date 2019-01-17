Kandıralılar dostluğa vesile oldu

Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin kuruluşunun 26’ncı yılı dolayısıyla önceki akşam geniş katılımla bir yemek düzenlendi. Otel Asya’da düzenlenen ve Kocaeli siyasetinin önemli isimlerinin buluştuğu yemek renkli görüntülere sahne oldu. AKP, CHP ve İYİ Parti’nin yöneticileri ile belediye başkan adaylarının birbirleriyle yan yana oturduğu yemekte dostluk mesajları verildi.

ESKİ BAŞKANLAR UNUTULMADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde Kandıralı klarnet üstadı Türkan Kandıralı ile sanatçı Zeynep Doğan, davetlilerin kulaklarının pasını sildi. Gecede; derneğin önceki dönem başkanları Erdoğan Görgün, Prof. Dr. Mehmet Bayrak ve iş adamı Selçuk Uztürk’e katkıları nedeniyle teşekkür plaketleri verildi.

SİYASİLER AKIN ETTİ

Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin kuruluş yemeğine; İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman, AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin ile siyasi partilerin yöneticileri ve davetliler katıldı.

SEÇİM ÖNCESİ DOSTLUK MESAJLARI

Dernek başkanı Av. Abdurrahman Kaymak, Kandıra’nın dikkate alınacak, sanayi şehri Kocaeli içinde bir çiçek olduğunu belirtti. Bir sivil toplum kuruluşu olarak çok çalıştıklarını dile getiren Başkan Kaymak, “Birçok etkinliğe imza attık ve atmaya devam edeceğiz” dedi. Kandıralılar Derneği’nin kuruluş yemeğinde konuşma yapan siyasi partilerin il başkanları ve belediye başkan adayları 31 Mart seçimleri öncesi samimi sıcak dostluk mesajları verdiler.

AKP’Lİ GÖNÜL SÖZ ALDI

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, Kandıra’nın önemli insanlar şehri olduğunu, ilçeden başbakanlar, bakanlar, valiler ve sanatçılar yetiştiğini söyledi. Kandıra’nın nüfusunun İzmit’te yaşayanlarla birlikte 150 bini bulduğunu belirten Gönül, “İçtenliğiniz ve konukseverliğiniz içimizi ısıttı. Kandıra’yı ve Kandıralıları seviyoruz” dedi.

CHP’Lİ HÜRRİYET: MAKAMLAR GEÇİCİ

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet de konuşmasında, “Yakanızda hangi parti rozeti olursa olsun yüreğimizde sevgi, hizmet etme sevdası taşımak çok değerlidir. Kim bu kent için çivi çakıyorsa, marka değeri katıyorsa Allah razı olsun. Bütün makamlar gelip geçicidir. Hizmetin siyaseti, partisi olmaz. Birbirimizin derdine çare olmak, siyasilerin boynunun borcudur” diye konuştu.

ŞAHİN: EN GERİ KALMIŞ İLÇE

Kandıra’nın 150 yıllık tarihi ile Kocaeli’nin en eski ilçesi olduğunu belirten İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin de, Kandıra’nın kültürü ve doğasının farklı olduğunu belirtti. Şahin, “Kandıra maalesef şu an için kentimizin en geri kalmış ilçesi durumunda. Kandıra’mızın kalkınması ve daha güzel olması için çalışıyoruz, çalışmalıyız” açıklamasında bulundu. Şahin; 31 Mart süreci ile ilgili olarak da kırıcı olmadan, centilmence geçen ve hak edenin kazanacağı bir seçim olması dileğinde bulundu.

“KANDIRALI GİBİ OL”

Bu kentte 20 yıldır yaşadığını, en çok gezdiği ilçenin Kandıra olduğunu söyleyen İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman da, “Bazı hastalarıma ‘Kandıralı gibi ol’ derim; tevekkül sahibidirler. Kandıra’dan çok değerli siyasetçi ve müzisyenler yetişmiştir” dedi. Kandıralıların birisi ana dilleri diğeri de gönül dilleri olmak üzere iki dili olduğunu belirten Kaman, seçim vaadi olarak da Kandıra’ya 5 adet 5 yıldızlı otel yapma sözü verdi.

“TURİZMİN YANINDA SANAYİ DE OLABİLİR”

3 dönem Kandıralılar Derneği’nin yönetiminde görev yaptığını hatırlatan AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçmişte görev yapan başkanlarımızın hizmetlerini takdir ettik. Yapılamayanları da biz yapmak istiyoruz. Kocaeli’de Kandıra turizminin yazılacak bir hikayesi var; bunu da biz yazacağız. Kandıra’da turizm yanında sanayi de olabilir. Kurulacak Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Kandıra’ya değer kazandıracak.”

SARIBAY’DAN NET UYARI!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da konuşmasında 31 Mart’ta seçimlere girecek adaylara seslendi. Sarıbay, “31 Mart sonrasında yine birlikte olacağız. Birbirimizin yüzlerine bakamayacak sözler söylemeyelim. Bir ağabeyiniz olarak söylüyorum, bütün siyasi parti adaylarına başarılar diliyorum. Siyasette doğru olan, doğru iş yapan kazanır.” İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kandıra’da her siyasi partiye mensup yöneticinin birbirlerine özel ve güzel yaklaştığını, tüm Türkiye’ye yansımasını dileğinde bulundu, siyasi nezaketi her yerde anlatacağını söyledi.