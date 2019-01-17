Kandıralılar gecesinde dostluk rüzgarı

Kocaeli Kandıralılar Derneği 26. Kuruluş senesini yemekle kutladı. Kocaeli siyasetinin önemli isimlerinin buluştuğu yemek renkli görüntülere sahne oldu. AKP, CHP ve İYİ Parti’nin yöneticileri ile belediye başkan adayları birbirleriyle yan yana oturduğu yemekte dostluk mesajları verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kandıralı klarnet üstadı Türkan Kandıralı ile sanatçı Zeynep Doğan, davetlilerin kulaklarının pasını sildi. Gecede; derneğin geçen dönem başkanları Erdoğan Görgün, Prof. Dr. Mehmet Bayrak ve işadamı Selçuk Uztürk’e katkıları nedeniyle teşekkür plaketleri verildi.

SİYASİLER AKIN ETTİ

Kandıralılar Derneği’nin kuruluş yemeğine; İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin ile siyasi partilerin yöneticileri ve davetliler katıldı.

31 MART ÖNCESİ DOSTLUK MESAJLARI

Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Av. Abdurrahman Kaymak, Kandıra’nın dikkate alınacak, sanayi şehri Kocaeli içinde bir çiçek olduğunu belirtti; sivil toplum örgütü olarak çalıştıklarını, birçok etkinliği imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi. Kandıralılar Derneği’nin kuruluş yemeğinde konuşma yapan siyasi partilerin il başkanları ve belediye başkan adayları 31 Mart seçimleri öncesi samimi sıcak dostluk mesajları verdiler.

GÖNÜL, SÖZ ALDI

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, Kandıra’nın önemli insanlar şehri olduğunu, başbakanlar, bakanlar, valiler ve sanatçılar yetiştiğini söyledi. Kandıra’nın nüfusunun İzmit’te yaşayanlarla birlikte 150 bini bulduğunu belirten Gönül, “İçtenliğinize konukseverliğiniz içimizi ısıttı. Kandıra’yı Kandıralıları seviyoruz.” dedi.

HÜRRİYET: MAKAMLAR GEÇİCİ

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet de konuşmasında, “Yakanızda hangi parti rozeti olursa olsun yüreğimizde sevgi, hizmet etme sevdası taşımak çok değerlidir. Kim bu kent için çivi çakıyorsa, marka değeri katıyorsa Allah razı olsun. Bütün makamlar, koltuklar gelip geçicidir. Hizmetin siyaseti, partisi olmaz. Birbirimizin derdine çare olmak, biz siyasetçilerin boynunun borcudur” dedi.

ŞAHİN: EN GERİ KALMIŞ İLÇE

Kandıra’nın 150 yıllık ve en eski ilçe olduğunu belirten İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin, Kandıra’nın kültürü, doğasının tüm ilçelerde farklı olduğunu belirtti, “Üzülerek söylüyorum; en geri kalmış ilçesidir. Kandıra’mızın kalkınması daha güzel olması için çalışıyoruz, çalışmalıyız.” dedi. Şahin; kırıcı olmadan, centilmence geçen ve hak edenin kazanacağı bir seçim olması dileğinde bulundu.

KAMAN: KANDIRALI GİBİ OL

Bu kentte 20 yıldır yaşadığını, en çok gezdiği ilçenin Kandıra olduğunu söyleyen İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman, “Bazı hastalarıma ‘Kandıralı gibi ol’ derim; tevekkül sahibidirler. Kandıra’dan çok değerli siyasetçi ve müzisyenler yetişmiştir” dedi. Kandıralıların birisi ana dilleri diğeri de gönül dilleri olmak üzere iki dili olduğunu belirten Kaman, Kandıra’ya 5 adet 5 yıldızlı otel yapma sözü verdi.

TURAN: TURİZM YANINDA SANAYİ DE OLABİLİR

3 dönem Kandıralılar Derneği’nin yönetiminde görev yaptığını hatırlatan AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, “Geçmişte görev yapan başkanlarımızın yaptıkları hizmetleri takdir ettik. Yapılamayanları da biz yapmak istiyoruz. Kocaeli turizmi içinde Kandıra turizminin de yazılacak bir hikayesi var; biz yazacağız. Kandıra’da turizm yanında sanayide olabilir. Kurulacak Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Kandıra’ya daha çok değer kazandıracaktır” diye konuştu.

SARIBAY: BUNU BİR AĞABEYİNİZ OLARAK SÖYLÜYORUM

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, siyasetçilere, 31 Mart’ta seçimlere girecek adaylara seslendi: “31 Mart sonrası şimdi olduğu gibi gene birlikte olacağız. Birbirimize, yüzümüze bakamayacak sözler söylemeyelim. Bunu bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. Bütün siyasi parti adaylarına başarılar diliyorum. Siyasette, doğru olan, doğru iş yapan kazanır.” İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kandıra’da her siyasi partiye mensup yöneticinin birbirlerine özel ve güzel yaklaştığını, tüm Türkiye’ye yansımasını dileğinde bulundu, siyasi nezaketi her yerde anlatacağını söyledi.