Öğrenciler, anneleriyle birlikte pazar filesi örüyor

Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki Fahri Korutürk İlkokulu'nda, pazar filesi örmeyi öğrenen öğretmenler, bunu velilere de öğretti. Okul bünyesinde oluşturulan Bilgi ve Beceri Sınıfı'nda, anneler çocuklarıyla birlikte pazar filesi örmeye ve kese kağıdı yapmaya başladı. Okul müdürü Adnan Deniz'in girişimleriyle file örme bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Pazar fileleri, okula 200 plastik poşet getirene ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

DENİZ, PROJEYİ ANLATTI

Projeyi anlatan Fahri Korutürk İlkokulu Müdürü Adnan Deniz, "Bu sınıfımızda 8 ana başlık altında çalışmalara başladık. Her ay bir çalışma yapmaya karar verdik. İlk aydaki çalışmamız fileydi. Fileye velilerimizin de katılmasını istedik. Bu süreçte velilerimizle beraber 'Her eve bir file' kampanyasını başlattık. İlk önce 20 öğretmenimiz kursu tamamlayarak file örmeyi öğrendi. Bu vesileyle velilerimizi de çağırarak file örmeye başladık. En başta her öğrencimizin evine bir file temin ettik. Bu proje kapsamında daha sonra 'Poşeti getir, fileyi götür' kampanyamızı başlattık. Bununla birlikte atık yağ, atık kağıt ve atık elektronik aletleri toplamaya karar verdik. Çok güzel rağbet var. Bunu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Katılımın da çok iyi olması bizleri memnun ediyor. Artık temiz bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

HER AY YENİ BİR ETKİNLİK

Bilgi ve Beceri Sınıfı öğretmenlerinden Seda Karakaya, "Her aya yeni bir etkinlik düzenleyeceğiz. İlk etkinliğimiz file etkinliği, amacımız ise temiz bir çevre. Öğrencilerimizden 200 adet poşet getirene bir file veriyoruz. Böylelikle çevremizi plastikten arındırmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimize velilerimizi de kattık. Hem öğrenci, hem veli, hem de öğretmen işbirliği ile projemizi gerçekleştiriyoruz. Velilerimiz, bizim isteklerimizi asla kırmazlar. Her zaman yardımcı olurlar. Onlara amacımızı söylediğimizde büyük katkıda bulunacaklarını belirttiler. Önce Halk Eğitim Merkezi'nden bir hocamız geldi. Önce bizlere öğretti. Bizler velilere, veliler öğrencilere derken, aşama aşama herkes öğrendi. Hep birlikte, burada, neşeli bir şekilde etkinliğimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Sınıfa katılarak oğluyla birlikte file ören velilerden Fadime Aydın, "Ben bu projeye katılmaktan dolayı çok mutluyum. En başta file yapmayı öğrendik. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla yardımlaşarak, birbirimize destek olarak file yapıyoruz. Sıfır Atık Projesi'nde olmaktan çok mutluyum. Poşetini getir, fileni götür" dedi.