31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde CHP’den Derince Belediye Başkan Adayı olanSertif Gökçe, ilçe merkezinde battı çıktı tünel mevki İstanbul Karayolu ile eski Liman Yolu’nun kesiştiği yerde bulunan iki katlı seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Coşkulu bir şekilde yapılan açılış töreninde Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı. Derince’nin istihdamına yönelik projelerinin olduğunu söyleyen Gökçe, “Binlerce Derinceli iş imkanı bulacak” dedi.

YOĞUN KATILIM

Yoğun katılımın olduğu açılışa CHP Milletvekilleri Haydar Akar, Tahsin Tarhan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Körfez belediye başkan adayı Bozkurt Uslu,eski milletvekilleri Hikmet Erenkaya, Mehmet Hilal Kaplan, eski İl Başkanı Cihat Altınyuva, eski İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Orhan, İzmit eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım, ADD eski Başkanı Taylan Katak,Sertif Gökçe’nin eşi Sibel Gökçe, oğlu Aras Gökçe, annesi Dilber Gökçe, kayınvalidesi Hürriyet Zanburkan ve çok sayıda partili katıldı.

YAŞANABİLİR KENT İÇİN SERTİF GÖKÇE

Açılışta ilk olarak konuşan Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “1 Nisan’ı beklemeden Derince’de bahar havası yaşanıyor. Bu güzelliği yaşatan sizsiniz. Bizler süreç başlamadan 7 ay önce haktan ve hukuktan biri olan başkan arayışına girdik. STK’lara, kanaat önderlerine ulaştık çıkan tabloda artık değişime ihtiyaç olduğunu gördük. 31 Mart akşamında Derince’nin yaşanabilir kent olması için Sertif Gökçe dedik” şeklinde konuştu.

DERİNCE İÇİN DEĞİŞİM ŞART

Konuşmasına devam eden Gökçe, “Her şey ortada, Derince’yi Türkiye’nin sonuncu değil, birinci ilçesi yapmak için iyi bir başkanı ve meclis üyelerini sizinle buluşturacağız. 31 Mart günü sabahtan akşama kadar sandık başında olacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Oy demek sandık demek, sandık demek namus demek. Derince için değişim şart. Derince’de, Derince kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLERE GİDİP ADAYIMIZI ANLATIN

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Heyecanınız hiçbir zaman eksik olmasın. Hepimiz bir araya gelip sarılıp, sokağa çıkacağız. Nereye gideceğiz asgari ücretle geçinenlere, üniversite mezunu olup işsizlere, esnafa gidip adayımızı anlatacağız. Bu kenti sosyal demokratların yönetmesini istiyoruz. Burayı Kocaeli’de değil, Türkiye’de marka ilçe yapmak için oy isteyeceğiz. Adayımıza güveniyoruz, Allah yolunu açık etsin” dedi.

HOMURDANMADAN ÇALIŞIN

Tarhan’ın ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Sertif kardeşim benim stajyerim ben onun gibi bir meslektaşı tanıdığım için çok mutluyum.Baro başkanlığı bitti, şimdi Derince’ye talip Derince’yi, Derince yapacak kendisine güvenim tam. Bunun için sizin koşulsuz desteğine ihtiyacı var. Meclis üyesi belirlemede burada sıkıntı olabilir. Homurdanmadan CHP için çalışmalısınız. Ülkemizi bu iktidardan, tek adam yönetiminden kurtarmamız lazım. Burada o potansiyel var. Kocaeli de en iyi bildiğim ilçe Derince. Burada bu kalabalığı görünce moralim düzeldi” dedi.

SERTİF GÖKÇE’Yİ BAŞKAN YAPIN

Sarıbay’ın ardından konuşan Milletvekili Haydar Akar, “Derince bu işi bitirmiş. Bakıyorum bu alana İYİ Partilisi, CHP’lisi, AKP’lisi herkes burada. Derince’de çok gezen bir milletvekiliyim. İnsanlar bana Sertif Gökçe aday olursa oy verim diyordu. Siz istediğiniz maden Şertif Gökçe’yi aday yaptık. Siz de 31 Mart akşamıSertif Gökçe’yi başkan yapın” dedi.

VATANDAŞLARDAN SÖZ ALDI

Sertif Gökçe tek başına çalışırsa bu işi yapamaz sizde çalışıp komşuya, manava ve kasaba gideceksiniz diyen Akar, “Bir AKP, bir CHP ve bir İYİ Parti’yi Sertif Gökçe’ye oy vermeye ikna edeceksiniz Ancak öyle seçim alınır. 31 Mart akşamı için sizden söz istiyorum. Sertif Gökçe’yi başkan yapacaksınız” açıklamalarında bulundu.

BU KADAR AĞIR TABLO BEKLEMİYORDUM

Akar’ın ardından konuşan Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe ise, “Bundan yaklaşık 3 ay önce Derince Belediye Başkanlığı adaylığım açıklandığından itibaren buradayım. Sahada dolaşırken bir taraftan çok mutlu oluyorum bir taraftan da çok üzülüyorum. Mutlu oluyorum çünkü benim bile beklemediğim ilgi ve alaka ile karşılaşıyoruz. Bir taraftan da üzülüyorum çünkü,Derince’nin kötü yönetildiğini, hiç hizmet alamadığını biliyordum ama bu kadar ağır bir tablo beklemiyordum” dedi.

VİZYONSUZ YÖNETİM ANLAYIŞI

Gökçe, “Derince’nin bugün kocaman bir köy-kent konumunda olmasında ne benim ne de sizlerin payı vardır, bu tamamen beceriksiz yeteneksiz ve vizyonsuz bir yönetim anlayışı sonucudur. Düşünebiliyor musunuz150 bin nüfuslu kentin bir kent merkezi yok. Başta adliye olmak üzere bir ilçede bulunması gereken devlet kurumlarının çoğu bulunmamaktadır. Kocaeli’nin her ilçesinde, her beldesinde bir yüksekokul, fakülte varken Derince’de bunun olmaması üzüntü vericidir” diye konuştu.

BİZ KENTİMİZİ SEVİYORUZ

Gökçe, “Hemen hemen her evde bir işsizin olduğu bir kentte yaşıyoruz. Zaten büyük şehirlere bağlı 161 ilçe belediyesi içerisinde en kötü belediye olmamız da bunun bir kanıtıdır. 25 yılda 5 belediye başkanının değiştirilmesinde bu vizyonsuzluğun sonucu değil midir? Bu tablo bizi korkutmuyor çünkü bizim projelerimiz var, Bizim vizyonumuz var, program ve kadrolarımız var. Her şeyden önce bizim bir idealimiz var. Bu ideal, bu kenti yaşanabilir, çağdaş bir kent yapmaktır. Çünkü biz kentimizi seviyoruz” dedi.

BİNLERCE DERİNCELİ İŞ İMKANI BULACAK

Derince’de oturan çok ciddi bir ekipleyaklaşık 2,5 aydır Derince için proje geliştiriyoruz diyen Gökçe, “ Projelerimizi, Şubat ayı içerisinde, belediye meclis üyelerimiz de belirlendikten sonra birlikte açıklayacağız. Bir kere bizim bütün projelerimiz doğa dostu, çevre dostu, denizle barışık, içinde insan olan ve özellikle de Derincemizin kalkınmasına, istihdamına yönelik projelerdir. Bu projeleri hayata geçirdiğimiz takdirde inşallah binlerce Derinceli iş imkanı bulacak, aş bulacak” diye konuştu.

BİR FAKÜLTE BURAYA GELECEK

Daha önce 5 belediye başkanının da vaat ettiği ve yapamadığı Sanayi Sitesi’nin yapılması inşallah bize nasip olacak diyen Gökçe, “Üniversitenin bir fakültesinin buraya getirilmesi de inşallah bize nasip olacak. Derince sahilimizi sadece Derince’nin değil Güney Marmara’nın da çekim merkezi yapacağız.

Köylerimizle ilgili müthiş projelerimiz var. Derince’yi turizm şehri yapacağız. Köylerle iş ve güç birliğine giderek, Derincemiz’de Halk Et ve Halk Süt gibi organik köy pazarı projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.Selin BECER

Gökçe’nin yönetim anlayışının 4 ana ilkesi şu şekilde: