AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi

AKP'nin aday tanıtım toplantılarının ikinci ayağı Kandıra’da yapıldı. Toplantıya AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MKYK üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekili Raziye Sezer Katırcıoğlu, eski bakanlardan Kazım Dinç, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, MHP İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve vatandaşlar katıldı.

BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI

İlk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Erol Ölmez, bayrak değişimine hazırlandıklarını belirterek “Kandıra’da iki dönemdir inmeyen bayrağımızı üçüncü dönem kaldırmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Kandıra, son dönemde büyük yatırımlar aldı, büyük bir ivme kazandı. AK Parti’nin iktidar olduğu yerde çözülmeyecek sorun yoktur” dedi. Belediye Başkanı Ünal Köken de birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Vaad ettiğimiz işlerin üzerine daha fazla işler yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

SANDIKLARI PATLATACAĞIZ

Kandıra’ya beş yıldır hizmet eden Ünal Köken’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise “Kandıra’da 14 aday adayımız vardı. Teşkilat kültürü içinde AK Parti’ye yakışır bir yarış oldu. Adayımız Adnan Turan’ın Kandıra’ya beş yıl en güzel şekilde hizmet edeceğine inanıyorum. 31 Mart’a giderken çalışmalarımızı gayret ve samimiyetle sürdüreceğiz. Zafer sandıkta kazanılır. Her ne kadar MHP ile Kandıra’yı çok rahat alacağımızı bilsek bile, oylarımızı en az yüzde 15 arttırarak sandıkları patlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

TARİHİN EN YÜKSEK OYUNU ALACAĞIZ

Aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerini anlatan AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan ise “Biz Cumhurbaşkanımıza en az yüzde 60’ı taahhüt ettik. Kandıra inşallah tarihinin en yüksek oyunu alacak. Gönül belediyeciliğine ulaşmamız için gönül teşkilatçılığını da yapmamız gerekiyor. İzmit’siz Kandıra, Kandıra’sız İzmit olmaz. Var gücümüzle çalışacağız. Teşkilatımız bunu başaracak” dedi.

TORUNLARINA SELAM OLSUN

Konuşmasına “Akçakoca’nın torunlarına selam olsun” diye başlayan AKP Kocaeli Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Kocaeli’nde 2005 yılında il geneli Büyükşehir Belediyesi uygulamalarının başlaması dolayısıyla büyük hizmetler yapıldığını anlatan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte öncü bir belediyedir. Kandıra’ya Büyükşehir Belediyesi son 15 yılda 1 milyar liralık yatırım yaptı” dedi.

BÜYÜKAKIN MÜJDELERİ SIRALADI

2004 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde hocalık yaptığı dönemde Kandıra ekonomisiyle ilgili bir sunum hazırladığını, o dönemde beri ilçe ekonomisiyle yakından ilgilendiğini de kay, deden Büyükakın, “Yapılmakta olan projeler devam edecek. Kandıra yolunun duble yapılması için ihale yapıldı, proje tamamlanacak, belediyemizin başlattığı kent meydanı projesi ve belediye hizmet binası projesi de tamamlanacak, yüzme havuzumuz yine bu dönemde tamamlanacak. Tarımsal desteklerimiz sürecek, sulanabilen alanların genişlemesiyle ilgili büyük atılımda bulunacağız” dedi.

EKOTURİZM KANDIRA İÇİN FIRSATTIR

Sahil yolu projesinin Kandıra için bir fırsata dönüşeceğini de kaydeden Büyükakın, “Turizmle tarımsal üretimi bir konsept olarak birleştiren çalışmaların Kandıra ekonomisine büyük katkısı olacaktır” dedi. “Sakın ola tembelliğe kapılmayı, seçim garanti demeyin” diye teşkilat üyelerini de uyaran Büyükakın, “Seçimlerde 13 belediyeyi alarak Cumhurbaşkanına müjde vereceğiz” ifadelerini kullandı.