Türkiye’nin sayılı kalp ve damar cerrahlarından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. Dönem Kocaeli Milletvekili adayı ve geçmiş dönem il yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi. Prof. Dr. Muhip Kanko ve eşi Selhan Kanko’nun kızları Suay ile Can Çağatay The Ness Termal Otel’de düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Törende ilimizin önde gelen birçok ismi hazır bulundu.

CHP’LİLER MUTLULUĞA ORTAK OLDU

CHP Partisi Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Bozkurt Uslu, CHP Kocaeli eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve partinin önde gelen bir çok ismi törene katılarak genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.