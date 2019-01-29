Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı

CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart yerel seçimleri için yapılan Millet İttifakı sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti adayı Serdar Kaman’a bırakılırken, 12 ilçede de uzlaşı sağlanmıştı. Bugün Otel Asya’da gerçekleştirilen ortak toplantıda adaylarını tanıtan Millet İttifakı’nın toplantısına iki partinin önde gelen isimleri de katıldı. İki partinin de aday göstereceği Çayırova’da CHP Selahattin Kaya’yı aday gösterirken, İYİ Parti Çayırova adayını açıklamadı. Öte yandan İYİ Parti, Başiskele için de henüz adayını belirlemedi.

KEMAL MEMİŞ VE TARHAN KATILMADI

Birlik ve beraberlik mesajları verilentanıtım toplantısına CHP Milletvekili Haydar Akar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman ve 12 ilçenin başkan adayları, ilçe başkanları katıldı. Aday tanıtım toplantısına CHP Dilovası Belediye Başkan Adayı Kemal Memiş veCHP milletvekili Tahsin Tarhan’ın katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜZEL BİR OLUŞUMA İMZA ATTIK

Aday tanıtım toplantısında konuşan ilk olarak konuşan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Millet İttifakı’nın böylesine güzel insanlarla olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir süreç yaşadık. Bu süreçte ufak tefek eksiklikler oldu ama Kocaeli’de güzel bir oluşuma imza attık. İnşallah bu ittifak 31 Mart akşamı güzel bir neticeyle sonuçlanacak. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti olarak bütün programlara parti ayırmaksızın elimizden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum” dedi.

SEÇİM ÖLÜM KALIM MESELESİ DEĞİL

Bizler kimsenin düşmanı değil, sadece insanlığa düşman olanlara düşmanız diyen Yıldız, “Biz bir siyasi yelpazenin içinde seçime giriyoruz. Bu seçim ölüm kalım seçimi değil. Bu ülkede tek başlılığa giden bir sistem varç 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ve kırılma noktası olmazsa bir daha seçim olacağını bile düşünmeyen arkadaşlarınızdan birisiyim. Bu yüzden hepimiz el birliği ile ötekileştirmeden seçim yaşayacağız. Seçim Kocaelimize hayırlı olsun” diye konuştu.

ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HİZMET EDECEĞİZ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Türkiye’de kime sorsanız iyi yönetilmiyor diyor. Bunun sebebi Millet İttifakı’nın karşısında olanlar. Tek kişinin egemen olduğu bir dönemdeyiz. Seçimlerde ise ikili sisteme gidilmekte. Biz İYİ Parti ve CHP olarak bir ittifak yaptık, belki bu da yetmez. Ülkemizde bulan AKP ve MHP dışında her kesimin desteğine ve oyuna ihtiyacımız var. İnsanlara kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceğimizi anlatacağız” dedi.

İTTİFAKA KARŞI ÇIKANLAR GÖLGE ETMESİNLER

Sarıbay, "Hiçbir CHP’linin Millet İttifakı’nın karşısında olmamasını, defans yapmamasını ve kırıcı söz ve söylemekten sakınmasını rica ediyorum. CHP büyük bir parti. Bizler dürüst insanlarız. Bizler bir şeye söz verdiysek bunu koşulsuz yerine getireceğiz. Bu karara karşı çıkanlar gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz” açıklamalarında bulundu.

SEÇİMLER BEKA SORUNU FALAN DEĞİL

Sarıbay’ın ardından konuşan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Millet İttifakı doğru bir ittifak. Yerel seçimde beka sorunu haline getirmeye çalışanlar var. Yerel seçim hizmetlerini yapacak insanların seçimi olacak. Onların dediği gibi beka problemi falan değil. 12 ilçeyi de almamız Türkiye’de ve Kocaeli’de bir beka sorunu yaratmaz” diye konuştu.

KOCAELİ İHMAL EDİLEN BİR KENT

Akar, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en çok bütçeye sahip belediyelerden biri ve Türkiye’nin en borçlu belediyesi. Belediyeyi 14 yıldır yönetiyorlar, bir kuruş ödememişler. Yaptıkları yatırımlara baktığınızda tramvayı bile kredi ile yapan bir belediyeden bahsediyoruz. Kocaeli ihmal edilen bir kent. Kocaeli’de yerel yönetimler güçlü olsa, Kocaeli hak ettiği yatırımları ve değerleri alır” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’Yİ ESARETTEN KURTARACAĞIZ

Seçimlerde yapmamız gereken şey el ele, kol kola girip Kocaeli’yi bu esaretten kurtarmaktır diyen Akar, “ Bu ittifakın amacı da budur. İlçe falan bırakmadık onlar da bize ilçe bırakmadı. Ortaklık yapıyoruz. Tüm CHP ve İYİ Partililer sandığa gidip oyların verecek. Siyaset dava işidir. Bu bir davadır. Kocaeli hizmet almak istiyorsa Millet İttifakı’nı görecek. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye konuştu.

DARICA’YI MİLLET İTTİFAKINA YAZIN

Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk: "Darıca’dan millet ittifakı olarak AKP’ye gedik açacağımız yerlerden biri Darıca. Darıca’da her kesimden oy alacak birsiyim, Darıca’yı millet ittifakının hanesine yazın." dedi.

SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELİK DERİNCE’YE GELECEK

Derince Belediyesi adayı Sertif Gökçe: "Derince’de saha çalışmalarıma devam ediyorum. 31 Mart’ta sosyal demokrat yönetimi Derince’ye yerleştirerek belediyecilik anlayışını değiştireceğim. Sahadan aldığımız bilgilerde bu doğrultuda. Belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstereceğiz." dedi.

EŞİT VE ADİL BİR GEBZE

Gebze adayı Recep Dursun: “Gebze ‘de kaynakların doğru kullanılmadığını gördük. Sorunları çözmek, eşit ve adil hizmet için Gebze Belediyesi Millet ittifakına kazandıracağıma inanıyorum. 31 Mart akşamı zaferi yaşayacağız" dedi.

KÖRFEZ’DE RANTLARI KIRACAĞIZ

Körfez adayı Salih Şirin: “Şu anda 115 Bin kişi Körfez’de oy kullanacak Körfez’de hala sıkıntılar var. Salih Şirin aday olmasında diye bazı arkadaşlarımız hala protesto yapıyorlar. 15 yıldır Körfez’i sahte tüccarlar sarmış. Onlar biliyorlar ki Salih Şirin gelirse bu rantlar kırılacak. Biz ittifak yapılmadan önce halk ittifakını Körfez’de yaptık. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. 31 Mart ‘ta Körfez Belediyesi vatandaşlarımıza hizmet edecek.

DUMLU İLE VURDUK İŞERİ İLE YIKACAĞIZ

Gölcük Belediye Başkan adayı İsmet İşeri: "Kocaeli’nin makus talihini değiştirecek kadrolar burada açıklanıyor. Gölcük malumunuz 10 Bin işçiyi istihdam eden Türkiye’nin en stratejik önemine sahip donanma kenti. Fakat Gölcük bu yapısından uzaklaştı. Gölcük’ü almak için yola çıktık. Turan Dumlu ile vuruk İsmet İşeri ile yıkacağız." dedi.

31 MART’TA KANDIRA’YI KAZANACAĞIZ

Kandıra Belediyesi adayı Ercüment Şahin: “Kandıra’da 5 yıl belediye başkanlığı yaptık. Aradan geçen 20 yıl sonra tekrardan Kandıra’ya hizmet için yola çıktım. Ben ve ekip arkadaşlarım 31 Mart’ta zaferi kazanacağız. Kandıra olarak Millet İttifakı’nda bir ve beraberiz sorunsuz ilerliyoruz. 31 Mart’ta Kandıra’ya Millet ittifakının zaferini yaşatacağız." şeklinde konuştu.

GÜVENİNİZ BOŞA ÇIKMAYACAK

Karamürsel Belediyesi adayı Ahmet Çalık: “Karamürsel’e 31 Mart akşamı akılcı, halkalı bir hizmet için yola çıktık. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Güveninizi boşa çıkarmayacağız” dedi.

MUSTAFA KOCAMAN SEVİNEMEYECEK

Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar: “ Millet İttifakı ile Hüseyin Üzülmez’i üzecektik onu Mustafa Kocaman üzdü. Bizde Mustafa Kocaman’ı sevindirmeyeceğiz. 31 Mart akşamı hepinizi Kartepe’ye bekliyorum." dedi.

YOLSUZLUKLARLA ANILAN ÇAYIROVA

CHP Çayırova adayı Selahattin Kaya: "Onurlu bir görevle başkanlık için yola çıktım. Çayırova olumsuzluk anlamında Türkiye’de meşhur oldu. CHP adayı olarak Çayırova’yı modern ve yaşanabilir bir kent yapmak için yola çıktık. Kocaeli’de millet ittifakı başarılı olacaktır. İYİ Parti ile ayrı aday çıkardık ama kazanan Millet İttifakı olacak." ifadelerini kullandı.

MART’IN SONU BAHAR

İzmit Belediyesi adayı Fatma Kaplan Hürriyet: “Bu kent ortak akılla yönetilmiyor. 13-0 şımarıklığıyla vatandaşı dinlememe anlayışıyla bu kente yazık oluyor. Değişim çok yakın. Mart’ın sonu bahar. Bu kente marka değer katacak, ortak akıl ve kültürle kenti yönetecek güzel günlerimiz yakın. Millet ittifakı ciddi anlamda başarılı olacak. Gülümse İzmit Mart’ın sonu bahar." dedi.

ÇALIŞACAĞIM VE BAŞARACAĞIM

Büyükşehir adayı Serdar Kaman: “Millet İttifakı milletin umudu haline geldi. İttifak gündeme geldiği günden beri bana verile bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için 31 Mart gecesine kadar çalışacağım ve başaracağım. Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri gündeme geldiğinde pilot bölge seçildi ve diğerlerinden bir yıl önce göreve başladı. 13 Belediye başkanından 12’sini değiştiriyorlar. CHP döneminden itibaren bu kente ne kattılar. Halk için kaynaklar nasıl kullanılır, ihtiyaç olan projeler nasıl hayata geçer bunları 31 Mart’ta göstereceğiz.” şeklinde konuştu. Selin BECER

MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYLARI

İzmit – CHP: Fatma Kaplan Hürriyet

Gebze – CHP: Recep Dursun

Derince – CHP: Sertif Gökçe

Körfez – İYİ Parti: Salih Şirin

Kandıra – İYİ Parti: Ercüment Şahin

Darıca – CHP: Yakup Törk

Dilovası – CHP: Kemal Memiş

Gölcük – CHP: İsmet İşeri

Karamürsel – CHP: Ahmet Çalık

Kartepe – CHP: Cumhur Karakadılar

Çayırova – CHP: Selahattin Kaya, İYİ Parti: Açıklanmadı.

Başiskele – İYİ Parti: Aday belirlenmedi.