İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü

Akşam saatlerinde güneşin battığı dakikalarda, İzmit'te gökyüzü sarıya büründü. Ortaya çıkan görüntü birçok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar hem gün batımının güzelliğini yaşadı hem de bu anı ölümsüzleştirdi. Gün batımının gökyüzündeki güzelliği dakikalarca İzmit semalarında devam ederken, renk cümbüşü hava kararıncaya kadar ilgiyle izlendi.