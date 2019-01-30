Akşam saatlerinde güneşin battığı dakikalarda, İzmit'te gökyüzü sarıya büründü. Ortaya çıkan görüntü birçok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar hem gün batımının güzelliğini yaşadı hem de bu anı ölümsüzleştirdi. Gün batımının gökyüzündeki güzelliği dakikalarca İzmit semalarında devam ederken, renk cümbüşü hava kararıncaya kadar ilgiyle izlendi.
Bugün 09:06 TSİ
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz