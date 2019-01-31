Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de

Show TV de yayınlanan “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” isimli program ilimize konuk oldu. Kocaeli’nin kendine has lezzetleri ve kültürünün tanıtıldığı program 2-3 Şubat tarihlerinde yayınlanacak. Sevilen programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kocaeli Yemekleri” Kitabından seçilen yemekler tanıtılırken yine Kocaeli Türküleri” albümü içerisinden seçilen eserler seslendirildi.

3 GÜNLÜK ÇEKİM

Turgay Başyayla’nın hazırlayıp sunduğu “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” Kocaeli’ne konuk oldu. Kocaeli’nin kendine has lezzetleri ve kültürünün tanıtıldığı program çekimleri 3 gün sürdü. Köy köy gezilen programda Kocaeli’nin lezzetlerinin yanı sıra tarihi mekanların çekimi yapıldı.

KOCAELİ’NİN LEZZET TARİFLERİ

Yerel Kültür Platformu’ndan geleneksel kıyafetleriyle katılan hanımlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Kocaeli Yemekleri” Kitabından seçtikleri yemekleri yaptılar. Kocaeli’nin kendine has yemeklerinin tarifinin tanıtıldığı program 2-3 Şubat tarihlerinde Show TV ekranlarında yayınlanacak.

KOCAELİ TÜRKÜLERİ

Programda, Kocaeli’nin lezzetli yemeklerinin yanı sıra türkülerinin de tanıtımı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Kocaeli Türküleri” albümü içerisinden seçilen eserler seslendirildi. Bu hafta sonu saat 13.00’da Show Tv’de yayınlanacak programda Kocaeli’nin tadına doyulmaz lezzetleri ve türküleri tanıtılacak.

KOCAELİ KÜLTÜRÜ TANITILDI

Körfez Kutluca Köyü, Gölcük Saraylı Köyü, Kartepe ve İzmit’te çekim yapan Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu programı ekibi, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla ilimizin kültürel öğelerinden yemeklerinin, tarihi ve turistik yerlerinin ve türkülerinin tanıtılması amacıyla Doğal Yaşam Parkı Ormanya, Sırrı Paşa Konağı ve Seka Park Maide Restoranda da çekimler yaptı. 2-3 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.30’da Show TV ekranlarında yayınlanacak programda, Kocaeli’nin tadına doyulmaz lezzetleri Dartı, Mancarlı Pide, Çiğceli Kavurma, Kandıra Hindisi, Keser Köfte gibi yemeklerinin yanı sıra Kandıra Türküsü, İki Çayır Arası, Heyamol, Karaleyli, Şinanay, Rinna gibi yöresel türküleri tüm Türkiye’ye tanıtılacak.