Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi

Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmalarına Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda start verdi. Programa, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman’ın yanı sıra İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Keramettin Gençtürk ve çok sayıda CHP ve İYİ Partili katıldı.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

Programda ilk olarak konuşan Millet İttifakı’nın ortağı CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Her fırsatta ülkemizin iyi yönetilmediğini, Kocaeli’nin iyi yönetilmediğini söylüyoruz. Halkçı bir belediye için, herkese dokunan ve şeffaf belediyecilik için, çevre için kadınlarımız, çocuklarımız için yola çıkıyoruz. İzmit Belediye Başkan Adayımız Fatma Kaplan Hürriyet ve Büyükşehir Adayımız Serdar Kaman’ın yolları açık olsun. Bizler CHP olarak her gücümüzle destek olacağız” dedi.

BUGÜN SONUN BAŞLANGICI

Sarıbay’ın ardından söz alan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Millet ittifakının startını verdik. Bugün Kocaeli’de bir değişimin ve sonun başlangıcı olacak. Serdar Kaman için sonuna kadar elimizden gelen desteği vereceğiz. CHP de ayni şekilde Millet İttifakı’na Serdar Kaman’a yürekten destek veriyorlar. Bizler Kocaeli de belediye almaktan ziyade nasıl bir belediyecilik yapacağını gösterişine inanıyorum. Serdar Kaman Kocaeli’ye hayırlı olsun” diye konuştu.

ATATÜRK’Ü BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YOK EDİYORLAR

Yıldız’ın ardından konuşan Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman ise, “Seçim halkın huzuruna çıkmaktır. Biz yolculuğumuza Atatürk’ün huzurunda başlamayı doğru bulduk. Buradan da bu vatan için canlarını veda etmiş şehitlerimizin huzuruna çıkacağız. Atamızın huzurundayız çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeye olan kazanımları bilinçli bir şekilde yok ediliyor” şeklinde konuştu.

ATATÜRK BÜYÜK MİLLİYETÇİYDİ

İnsan odaklı bir kent oluşturmak için Atatürk’ün ilkelerine ihtiyacımız var diyen Kaman, “Atatürk büyük bir milliyetçi ve halkçıydı. İttifakımızın değerlerinde, Atatürk ilkeleri var. Şehirleşmeyi betonlaşma zanneden, insanı unutan ve ranta önem veren bu zihniyetle belediyecilik sunanlar belediyeciliğe gözlerimizin önünde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

HALK ONLARI GÖNÜLLERİNDEN ÇIKARDI

Bu zihniyet şimdi de kalkmış gönül belediyeciliğinden ve gönüllere girmekten bahsediyor. Ama bilmiyorlar ki halkımız onları gönüllerinden çoktan çıkarmış. Bizler o gönüllere dürüstlüğümüzle gireceğiz. Ata’mızın huzurunda Kocaeli’ye söz veriyorum. Halkımızın her kuruşunu, milletimizin menfaati için harcayacağız. Sosyal yardımlarımızı şovla yapmayacağız. Bu kenti bilimsel ve kültür anlamında marka kent haline getireceğiz. Vira Bismillah” dedi. Selin BECER