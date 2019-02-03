Gebze’de ‘Büyük’ coşku

AKP'de aday tanıtım törenleri cumartesi günü gündüz Karamürsel akşam ise Gebze ile devam etti. Gebze Spor Salonu’nda gerçekleştirilen aday tanıtım törenindeki coşku ve heyecan, salona yansırken, özellikle gençlerin hazırladıkları pankart ve sloganlar büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, “Zinnur Başkanım ile 1 Nisan’dan sonra Gebze’ye yakışan projeleri tek tek hayata geçireceğiz” dedi.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Gebze Spor Salonu’nda gerçekleştirilen aday tanıtım törenine; AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Cemil Yaman ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, İlçe Başkanı İrfan Ayar, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERYARSOY: ŞİRAZELERİNİ KAYBETİLER

İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın ardından konuşan İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı’nın milletin bekası için kurulduğunu belirterek, “HDP büyükşehirlerde aday çıkarmıyor. Ne diyorlar; ‘Cumhur ittifakı kaybetsin’ diyorlar. Dertleri oymuş. Eğer derdiniz buysa, bizim derdimiz de millet, memleket. CHP bazı ilçelerde HDP’ye yakın isimleri gösteriyor. Cumhur ittifakına nasıl zarar veririz diye düşünmekten şirazelerini kaybettiler” dedi.

KÖŞKER “BİZ DAVA ADAMIYIZ”

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de konuşmasında, “Biz dava adamıyız, mesele gök kubbe altında hoş bir sada bırakmaktır. 10 yıl önce belediye başkanlığına başladığımda kişiliğim neyse oyum. Partimize halel getirecek hiçbir şeyin içinde olmadık, hakka hukuka riayet ettik. Belediyeyi 10 yılda kurumsal bir hale getirdik, sıfır borçla belediyemizi devretmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

HİÇ BİR KAYGIM YOK

Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz ise şehir yönetimi ve planlaması konusunda uzmanlaştığını belirterek, “Hiçbir şekilde yarın ne yapacağım konusunda bir kaygım yoktur. Yol alırken, yol izlerken, yol arkadaşlarımızı belirlerken, ‘Devlet-i Ebed Müddet düşüncesini önümüze koyuyoruz. Ülkemizin birçok yerinde devleti temsil eden projeler içinde yer aldık. Gebze’de taş üstüne taş koymuş bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.

SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK

Zinnur Büyükgöz hiç kimsenin adamı değil, hakkın adamı hak hukuk ve adalet çerçevesinde halkın adamı, teşkilatın adamıdır. Ben yüksek şehir ve bölge plancısıyım. 32 yıldır bu işi biliyorum. Gebze’yi sokak sokak, karış karış biliyorum. Sosyal, kültürel belediyecilik bizim ana hedeflerimizden biri olacak. Büyükşehir ve merkezi idareyle eşgüdüm halinde sorunları çözeceğiz” dedi.

ÖNEMLİ SORUNLARI ÇÖZDÜK

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise 15 yıl içinde Gebze’nin önemli sorunlarını çözdüklerini söyledi, “Gece gündüz çalıştık. Teşkilatlarımızla Gebze’yi kucakladık. Bu hizmet kervanı devam edecek. 31 Mart’ta tezkeremizi alacağız, bayrağı Tahir Büyükakın kardeşime teslim edeceğim. Hakkınızı helal edin” dedi.

18 YILDA BİTİREMEMİŞLERDİ…

Toplantıda son olarak kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’ye üç dönem içerisinde toplam 3 milyar 856 milyon lira yatırım yapıldığını belirterek, “Çok iyi hatırlıyorum, hemen yanı başımızda bir yüzme havuzu vardı. Temeli atıldı, 18 yıl o halde bekledi. Merkezi hükümetin yapamadığı yüzme havuzunu yeni dönemde il sınırında büyükşehir belediyesi olan Sayın İbrahim Karaosmanoğlu bitirdi, belediye başkanlığı nasıl yapılır gösterdi” dedi.

GEBZE’YE MÜJDELER

“Önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Gebze - Sabiha Gökçen arasında bir metro hattı yapacağız” diyen Büyükakın, “D-100 üzerinde kavşakların yapımına devam edeceğiz. Gebze’nin en önemli konusu olan trafik meselesinde, ulaşım ağlarını genişleteceğiz. Gebze ve Darıca’da millet bahçeleri yapacağız. Kentin değerlerini ön plana çıkarmak için Fatih’in Otağı’nı yaşayan bir müze formatına döndüreceğiz” dedi.