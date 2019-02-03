Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi

AKP Karamürsel Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Yıldırım’ın tanıtım toplantısı Karamürsel Kültür Merkezi’nde yapıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Karamürsel Belediye Başkanı ve AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, “Artık dün dünde kaldı, bugün yeni bir gün ve yeni şeyler söylemek lazım. Karamürsel’in yeni döneminde 2023’ün Karamürsel’ini oluşturacağız. Karamürsel’in yetiştirdiği iki evladı, ben ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tahir Büyükakın Hocam bu güzel ilçeye hizmet etmek istiyoruz” dedi. AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, “Salonda iki aylık bebeğiyle gelen bir anne gördüm. Bir anne bu kadar küçük bebeğiyle buraya geliyorsa, burada bir gönül işi vardır, gönül belediyeciliği zaten yapılmaktadır. Bu dönemde gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini göstermek de yine Kocaeli’ye nasip olacaktır” ifadelerine yer verdi.

GENİŞ KATILIM

Aday tanıtım toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İl SKM Başkanı Halit Çokan, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP eski il başkanları, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ve yönetimleri, başkan aday adayları, parti il ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

ZAFERLERİMİZE BİR YENİSİNİ EKLEYECEĞİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, “Değerli AK Parti ailem vereceğiniz her oy Cumhurbaşkanımızı dünyaya karşı güçlendirecektir. Biz Karamürsel’den cumhurbaşkanımıza sahip çıktığımızı göstermeliyiz. Cumhur ittifakı Karamürsel’de kazanan olacaktır. Yine seçimi kazanacağız ve zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. Karamürselli Tahir Büyükakın Hocamızın da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması bizlere daha büyük sorumluluk yüklüyor. 24 Haziran seçimlerinin üzerinde bir oy alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

KÖYLERİNİZ ÇOK DEĞERLİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Karamürsel halkına seslenerek, “15 yıldır İsmail Yıldırım ile hizmet ettiklerini belirterek “Her zaman esnafımızla halkımızla beraberdik. Karamürsel’de denizimiz pırıl pırıl hale geldi, sahilimiz tertemiz oldu. Yolları olmayan köyümüz yok, köyleri cazibe merkezi haline getirme adına önemli adımlar attık. Buradan söylüyorum, Karamürsel’in köylerinin şehirden bir farkı kalmayacak, öyle topraklarınızı hemen satmayın, köyler şehirden daha değerli olacak” dedi.

TEZKEREMİZİ ALACAĞIZ

Konuşmasının sonunda “31 Mart’ta tezkeremizi alacağız” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “17 yıldır iktidardayız. Sadece laf edenle, sadece polemik üretenle icraat edeni çok iyi ayırt ediyor halkımız. İnşallah 31 Mart’ta da en güzel değerlendirmeyi yapacaktır. Ayrılsak ta beraberiz” diye konuştu.

HAYAL GÖRÜYORLAR

Daha sonra kürsüye çıkan AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu “Aday tanıtımlarımız şölen gibi geçiyor. Muhalefete baktığımızda ise adaylarını seçmede bile nasıl sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Oysa biz her seçimde çok daha güçlenerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

YILDIRIM’A BAŞARI DİLEDİ

AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise Ankara’da yapılan tanıtım ve manifesto toplantısına Kocaeli’nin damgasını vurduğunu belirterek, önümüzdeki dönem için İsmail Yıldırım’a başarılar diledi.

TEKNOLOJİK İMKANLARLA KATILIMCI YÖNETİM

Coşkulu tezahüratların yapıldığı programda vatandaşlara hitap eden AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, “Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de katılımcı yönetim, karar alırken kentte yaşayan bütün insanlarla birlikte yapmak, fikirlerini almak. Bunun için önümüzdeki süreçte çok ciddi bir mekanizma geliştireceğiz. Oluşturacağımız aplikasyonlarla, cep telefonu kullanan yeni nesle belediye yönetimlerine katılma imkanı vereceğiz. Onlar tasarımda, mimaride ne istiyorsa bu aplikasyonla kısa sürede bize bildirebilecekler” dedi.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER MEYDANA GETİRECEĞİZ

Hizmetleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na da özel olarak teşekkür eden Büyükakın, “Sayın cumhurbaşkanımız manifestomuzu açıkladı, yeni kimlikli şehirler yapmak, şehirleri uzun uzun planlamak, şehrin siluetini şehrin estetiğini düşünerek, geleceğini düşünerek tasarlamaktan bahsetti. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, hiçbir ilçe ve beldemizde alt yapı ve üst yapı sorunlarının kalmadığı, kimlikli şehirler meydana getirmek olacak” ifadelerine yer verdi.

GÖNÜLLERE GİREMEZSEK KIYMETİ YOK

Ama ne yaparsak yapalım, gönüllere giremezsek yaptıklarımızın kıymeti yoktur” diyen Büyükakın, “Varlık sebebimiz halkın gönlüne girmektir. Çünkü hakkın rızasını kazanmanın, halkın rızasını kazanmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu dünyadaki hayat bir gün bitecek, hayat son bulduğunda değersiz olan her şey değersiz hale gelecek. Oturduğumuz koltuklar, giydiğimiz kıyafetler. Biz bunu unutmayacağız” dedi. Büyükakın, önümüzdeki dönemde Karamürsel’e bir Denizcilik Müzesi yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

15 YIL HİZMET ETTİK

2004 yılından beri kendisine destek veren Karamürsellilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Karamürsel Belediye Başkanı ve AKP adayı İsmail Yıldırım “Geçen 15 sene zarfında bu ilçeye hizmet etmek için elimizden geleni yaptık, hizmet etmeye çalıştık. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia etmiyoruz. Hep daha güzel ne yapabiliriz diye araştırdık, insanları huzur ve mutlulukla yaşatmak için ne yapabiliriz diye düşündük” dedi.

KARAMÜRSEL HALKINDAN DESTEK İSTEDİ

Karamürsel’i yaşamak için sıraya girilen bir kent yapmak için çalışacaklarını kaydeden Yıldırım, “Sadece son beş yılda 200 milyonun üzerinde yatırım yaptık, eğitimden sağlığa birçok projeye imza attık. Bir zamanlar yüzmenin hayal olduğu sahillerimizde mavi bayrak aldık. Doğalgazın olmadığı Karamürsel’den köylere doğalgaz çıkardık. Artık dün dünde kaldı, bugün yeni bir gün ve yeni şeyler söylemek lazım. Bizler rakiplerimizin bize söyledikleri ve yaptıklarıyla ilgilenmedik. Hayallerimizi ve hedeflerimizi insanlara anlatarak ifade etmeye çalıştık. Bu hayalleri gerçekleştirmek için bize destek verin” diye konuştu.