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Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi

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Artvin Şavşat Demirci Köyü Dost ve Akrabaları Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu üyeleri, bu yıl ilk defa düzenlenen “Mokrili” gecesinde bir araya geldi. İzmit Yenidoğan Mahallesinde bulunan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe platform başkanı Nurettin Kılıç, yönetim ve Kocaeli genelinde yaklaşık 500 aile katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan “Mokrili” gecesinin açılış konuşmasını yapan platform başkanı Kılıç, “Davetimize katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kaynaşmak amacıyla piknik ve halı saha organizasyonları gibi çeşitli girişimlerde bulunduk. Hemşerilerimizin takdirini kazandık. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından davetliler, yerel sanatçılar Zafer Tekgümüş, Grup Boselta ve Gündoğan Meydan eşliğinde çalınan yerel müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Nuri AKÇAHARMAN

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