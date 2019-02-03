Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”

Kocaelispor sezonun 20. maçında deplasmanda Manisa temsilcisi Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyet ile dönen Yeşil Siyahlılar, Gölcükspor’un da Bayburt’u 2-1 devirmesi ile aradaki puan farkını 5’e düşürdü. Mücadelede Kocaelispor’un Melo’su Mesut Özdemir olağanüstü bir futbol ortaya koydu ve müthiş futbolunu golle süsledi.

644 DAKİKA SONRA GOL YEDİK

Tüm takımın canını dişine takarak mücadele ettiği maça Kocaelispor daha kontrollü başladı ve topun hakimi olan Yeşil Siyahlılar, Kadir Öge’nin ceza sahası içinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Burak Süleyman penaltı vuruşunda topla kaleciyi ayrı yerlere gönderdi. “0-1” 8 dakika sonra ceza sahası içinde boşta kalan Kadir Torbacı sol ayağı ile skoru dengelerken Kocaelispor tam 644 dakika sonra gol yedi.

3 DEĞİL 6 PUANLIK GALİBİYET

İkinci yarıda iki takım da kontrollüydü. Maçın adamı Mesut 73’te ceza sahasına sokuldu ve kaleci Mahmut’un solundan ağları buldu. (1-2) Golün ardından Melo sevinci yapan Mesut, arkadaşlarının tebriklerini de aldı. Golden 1 dakika sonra tribünler karıştı. İki takım taraftarı bir birine taş, sopa ve koltuk fırlattı. Maçın temsilcileri yaşananları tek tek not etti. Kalan sürede Kocaelispor skoru korumasını bildi ve deplasmandan 3 değil 6 altın puan çıkardı.

12. ADAMDAN MÜKEMMEL ÇALIŞMA

Kocaelispor taraftarı için Turgutlu maçında 200 kişilik yer ayrıldı. 4100 kapasiteli 7 Eylül Stadı’ndaki deplasman kontenjan sayısına uyan Yeşil Siyahlılar yaklaşık 250 taraftarı ile Turgutlu’daki yerini aldı. Her Nefes Körfez pankartı dikkat çekerken, tüm taraftarların bayrakları ile verdiği görüntü muhteşemdi. 12. adam maç boyunca susmadı ve Kocaelispor’un galibiyeti elde etmesi için elinden geleni yaptı.

SİNAN’IN GOLÜ GÜME GİTTİ

Kocaelispor maçın ilk yarısında Süleyman’ın penaltı golü ile öne geçti. Karşılık çok geçmeden geldi. 41 Sinan topu ağlara gönderdi. Topu kaleciden söken Sinan ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Net bir şekilde temiz olan pozisyonun ardından Sinan’ın golü güme gitti. Ancak Kadir Öge’nin yerde kalarak Kocaelispor’un penaltı kazandığı pozisyon da tartışmaya açıktı. Hakemin penaltı kararının etkisinde kaldığı düşünüldü.

SINIRDAKİLERE UYARI YAPILDI

Kocaelispor’da Turgutlu maçı öncesi 9 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Teknik ekip Murat Başak, Sinan Pektemek, Kadir Öge, Ali Keten, Mert Yavuz, Onur Öztonga ve Küçük Kerem’e basit kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Turgutlu maçının kadrosunda yer almayan stoper Kemal Can Aydemir ile sağ bek Fatih Adıgüzel de kart sınırında bulunuyor.

HYUNDAI FORMALARI İLE İLK KEZ

Kocaelispor’un sezon sonuna kadar forma sponsorluğunu üstlenen Hyundai otomobil fabrikası kulübe katkı sundu. Yeni sponsorun logosunun yer alacağı forma ilk kez Turgutlu’da görücüye çıktı.

TURGUTLU TARAFTARI İLGİ GÖSTERDİ

Turgutluspor – Kocaelispor maçına Turgutlu taraftarları da ilgi gösterdi. Stadın arkasındaki parkta toplanan Kırmızı Siyahlılar organize oldular ve birlikte stada giriş yaptılar. Turgutlu ekibinin 12. adamı “Şimşekler” de maça hayli ilgi gösterdi. Kapalı tribün

644 DAKİKA SONRA GOL YEDİK

Kocaelispor’un rakibi Turgutluspor iç sahada oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi ile 17 puan topladı. Kocaelispor ise deplasmandaki 10 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi sonrası 15 puan ile şehre döndü. Takımlar maç boyunca kıran kırana mücadele etti. Kocaelispor 38’de kalesinde beraberlik golünü görünce tam 644 dakika sonra maç içinde santra yaptı.

TURGUTLU PERSONELİNDEN BASINA YAKIN İLGİ

Turgutluspor’un maçlarını oynadığı 7 Eylül Stadı, kulüp tarafından Turgutluspor tarafından kiralık olarak kullanılıyor. Stat personeli de Turgutlu kulübü tarafından koordine ediliyor. Personel, Kocaeli’den gelen basın mensupları ile yakından ilgilenirken her hangi bir eksiklik karşısında yardımda bulundu. Kocaeli medyası samimiyetlerinden ötürü Turgutluspor personeline ve özellikle de medya sorumlusu Murathan Caz’a teşekkür etti.

“ÜRKMESİN” DİYE DUA ETTİK

Turgutluspor – Kocaelispor maçının hakemi İstanbul Bölgesi’nden Serhad Ürkmez bu sezonki toplam 8. Maçına çıktı. 6 lig 1 de kupa maçında görev alan Ürkmez, Gebzespor’un Karadeniz Ereğli’ye kupada 2-1 mağlup olup elendiği maçı da yönetmişti. Ürkmez’in yönettiği maçlarda 3 ev sahibi, 2 de deplasman takımı kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Maç öncesi yardımları ile birlikte sahayı gezen Ürkmez, ekibi ile birlikte hatasız bir maç oynamak için ellerinden geleni yaptı. Ancak özellikle ilk yarıda çok kötü bir yönetim gösteren Hakem Ürkmez sınıfı geçemedi.

HAVA İYİ ZEMİN FENA DEĞİLDİ

Turgutlu’da hava futbol oynamaya son derce elverişliydi. Maç saatinde sıcaklık 17 dereceyi buldu. Karşılaşmada saha zemini ile ilgili de her hangi bir sıkıntı çıkmadı ve kış mevsimi olmasına rağmen iyi hava ve zeminde futbolcular olumlu pas sayısını arttırdı. Erdem ÖVÜÇ - Turgutlu / MANİSA

TURGUTLUSPOR:1 KOCAELİSPOR: 2

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Serhad Ürkmez***, Emrah Akkaya***, Göktuğ Hazar Erel***

TURGUTLUSPOR

71 MAHMUT DEMİRGAN**

5. EMRE AVCI**

(Dk. 82 MUSTAFA YILMAZ*)

6. KADİR TORBACI**

20 FATİH ERGEN**

22 MELİH VARDAR**

(Dk. 57 FATİH ARAT*)

23 FURKAN MEHMET TUNCER**

38 TAYFUN YANAR***

39 ZİHNİ AYDIN**

35 GÜNER OKAY**

77 NECMİ ÇOBAN**

99 YUSUF YILDIRIM**

(Dk. 74 SALİM UZUN*)

YEDEKLER

61 MEHMET CAN KÜÇÜKALİOĞLU

16 ÖZKAN TOPRAK

21 MEHMET İNCEBACAK

45 MEHMET BERBER

KOCAELİSPOR

97 VOLKAN MERT KORKMAZ***

3 KADİR ÖGE***

4 MURAT SONER BAŞAK***

6 MERT YAVUZ***

(Dk. 90 KEREM YILDIRIM?)

8 SEFA NARİN***

10 BURAK SÜLEYMAN***

11 SİNAN PEKTEMEK***

(Dk. 90 RIZA ALTINTAŞ?)

12 MESUT ÖZDEMİR****

18 ONUR ÖZTONGA****

41 HAMZA MUTLU***

(Dk.82 GÖKDENİZ BAYRAKDAR*)

50 ALİ KETEN****

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

14 KEREM YILDIRIM

21 MELİH SÜLEYMAN

25 ERKAN GÜLTEPE

GOLLER: Dk. 27 (P) Burak Süleyman, Dk. 73 Mesut Özdemir (Kocaelispor) Dk. 39: Kadir Torbacı (Turgutlu)

SARI KARTLAR: Dk. 90 Volkan Mert, Dk. 90 Rıza (Kocaelispor) Dk. 28 Güner, Dk. 31 Kadir Torbacı, Dk. 90 Mustafa (Turgutlu)

DAKİKALAR:

1' Maç başladı!

3' Maçta 3 dakika geride kaldı. İki takımda birbirlerini kontrol ediyor.

5' İlk atak Turgutlu'dan geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya Kadir, kafayla vurdu. Top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

8' Kocaelispor'un ilk atağı 8. dakikada geldi. Sağ kanattan Mert ortaladı. Turgutlu savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Sefa sol ayağıyla vurdu. Yerden seken top, soldan dışarı çıktı.

9' Turgutluspor gole çok yaklaştı. Atak sağ kanattan gelişti. Verilen pasta Melih Vardar, topun gelişine sert vurdu. Volkan topu çıkarmayı başardı. Dönen top tekrar Kocaelispor kalesine gitti. Volkan bu topu da rahatlıkla kontrol etti.

16' Turgutluspor gole çok yaklaştı. Atak yönü sağ kanattan kullanıla köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşunda top sağdan dışarı çıktı.

22' Kocaelispor bu dakikada etkili geldi. Sefa'nın pasında Burak Süleyman, topla buluştu. Yaptığı ortada top Hamza'nın 1 metre önünden geçince önemli bir gol fırsatı kaçtı.

25' Kocaelispor Kadir Öge'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı.

GOOOOLL!!

28' Burak Süleyman'ın penaltı golüyle Kocaelispor, 1-0 öne geçti. Süleyman topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

32' Kocaelispor taraftarı mükemmel bir hazırlık yaptı Turgutlu maçı için de... "Her nefes Körfez" pankartı açıldı. Maçın başından bu zaman dilimine kadar takımlarını coşkulu bir şekilde desteklemeye devam ediyor 12. adam.

33' Turgutlu'da Kadir Torbacı, kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Penaltı pozisyonunda da Tayfur Yanar yine hakeme itirazlarından dolayı srı kart görmüştü.

34' Burak Süleyman'ın pasında Sinan topla buluştu. Ceza sahası içinden topu kaleye göndermek istedi. Savunma araya girdi. Sinan'ın şutu etkili olmadı.

GOL!

38' 1-1 oldu. Ceza sahası içinde Turgutlusporlu futbolcu Kadir, topla buluştu. Dönerek sol ayağıyla vurdu. Ve top ağlarımıza gitti. Kocaelispor, 644 dakika sonra kalesinde gol görmüş oldu.

42' Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın pasında Sinan, topu ağlara gönderdi. Ancak kaleciye yaptığı faul nedeniyle top geçerlilik kazanmadı.

45' Turgutlu ekibinde Melih Vardar'ın sol çaprazdan çektiği şu Volkan'da kaldı.

45+' İlk yarı sona erdi.

46' 2. yarı başladı.

47' Turgutlu gole yaklaştı. Güner, ceza sahasına doğru sokuldu. Sol ayağıyla topu kaleye gönderdi. Top üstten az farkla dışarı çıktı.

58' Turgutluspor'da forvete takviye Fatih Arat oyuna, Melih Vardar kenara alındı.

64' Burak Süleyman, yaklaşık 25 metreden sert bir şut çekti. Top sol kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

65' Turgutluspor'da Fatih'in uzaktan çektiği sert şut farklı şekilde dışarı çıktı.

68' Yusuf Yıldırım ceza sahası dışından kaleye lut çekti. Volkan, topu zorlanmadan kontrol etti.

70' Turguluspor'da sol kanattan yapılan ortada Zihni yakın mesafeden topu kaleye gönderdi. Top üstten dışarı çıktı.

GOOOOOLLLLL!!!!

75' Kocaelispor 2-1 öne geçti. Mesut ceza sahasına girdi. Sağ ayağının içiyle tam sol köşeye topu bıraktı.

76' Bu dakikalarda tribünlerde gerilim yaşanıyor. Kocaelispor taraftarları ile Turgutluspor taraftarları arasında gergin anlar yaşanıyor. Çelik kuvvet olaya dahil oldu. Umarız iki kulüp de bu tatsız olaylardan dolayı ceza almaz.

80' Gerginlik 4 dakikadır devam ediyor. Yaralı bir taraftar ambulans ile taşındı.

81' Hamza sağ ayağından sakatlandı. Oyunu terk etti. Yerine Gökdeniz girdi.

88' Yaklaşık 5 dakikalık gergin dakikaların ardından fubola tekrar dönüldü. Maçın sonuna oldukça uzun dakikalar eklenebilir.

90' Mert Yavuz çıktı, Kerem (Büyük) girdi.

90' Maçın sonuna 7 dakika eklendi.

90+5' Burak Süleyman kaleyi son dakikalarda yokladı. Top sağdan dışarı çıktı.

90+6' Kocaelispor'da Sinan çıktı, Kerem (Küçük) oyuna girdi.

90+8' Rıza, sartı gördü.

90+8' Maç sona erdi. Kocaelispor deplasmanda galip.