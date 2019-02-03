Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?

Saadet Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç, düzenlenen tanıtım toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım Düğün Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, il yöneticileri, Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı Yusuf Aksu, partililer, mahalle muhtarları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Salona sığmayan kalabalık için düğün salonu önüne stant kuruldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda İl Başkanı Nurettin Çelik, Dilovası Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç’a parti rozetini taktı.

Tecrübeli başkan adayı ile huzurlarınızdayız

Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, “31 Mart seçimlerinin ilk startını verdiğimiz andan itibaren, tek duamız ‘Yarabbi, bizi bu yolda utandırma’ duası oldu. Ortak akılla hareket etmeyi kendimize görev bildik. Dilovası’nda bütün insanımızla konuşmaya ve onların görüşlerini almaya gayret gösterdik. Bütün bu çabamız Dilovası’na nasıl daha iyi hizmet ederiz kaygısıyla yapıldı. Mağdur edilmiş, hak ettiği hizmetleri almamış, atıl bırakılmış bir Dilovası bütün bunları hak etmiyordu. Bizler en başından itibaren bu yanlışlardan dönülmesinin tek yolunun ancak milli görüş belediyeciliği ile dönülebileceği gerçeğini biliyorduk. Erbakan Hocamızın dediği gibi; işe milli görüş ile başlamak sorunun yarısını çözmek demektir. Dilovası’nın geleceğini inşa edecek, halkı ile bütünleşmiş ve değerlerini koruyup Dilovası’nı koruyacak bir başkan adayı ile sizlerin de sevdiği, saygı duyduğu ve tecrübeli bir başkan adayı ile huzurlarınızdayız. 31 Mart seçimlerinin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Dilovası’nın renginin değişeceğini fark ettiler

Ardından söz alan Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Dilovası’nda şimdiye kadar çok çalışma yaptık ama bugünkü Dilovası’nı bütün renkleri ile beraber çok farklı görüyorum. Dilovası bugün Kocaeli’de çok müstesna bir yere sahip olan bir ilçemizdir. Tabi ki iktidar da bunu çok iyi biliyor. Geçtiğimiz günlerde aday tanıtım toplantısını yaptılar ve biz de yakından takip ettik. Adaylarımızın dışında bütün adayları takip ediyorum. Konuşmalarına ve gelecekle ilgili neler vaat ettiklerine bakıyorum. Dilovası adına gerçekten üzüldüm. Çünkü Dilovası için konuşma yapan adayları, ‘Dilovası’nın problemleri çok. Dilovası’nın problemleri ancak Ankara’dan çözülür’ diyor. O zaman ben sormak istiyorum. 2 dönemden beri yerelde, 3 dönemden beri genelde iktidarsın, neden çözmedin de şimdi önümüzdeki seçimlerde Dilovası’nın renginin değişeceğini fark ettin ve topu Ankara’ya attın” dedi.

Bütün renkler burada

Dilovası’nın Dilovası’ndan yönetileceğini belirten Çelik, “Dilovası, kendisinin yetiştirmiş olduğu başkanı ile birlikte, kendi vatandaşı ile 1 Nisan’dan itibaren kendi hür iradesi ile yönetilecek. Rahmetli Erbakan Hocamızın şu atmosferi görmesini çok arzu ederdim. Çünkü yerel yönetim diyince akla milli görüş belediyeciliği gelir. O yüzden iktidar şuan gönül belediyeciliği, 1994 belediyeciliği demeye başladı. Öyle ruhlar çağırmakla gelmez. Dilovası ruhunu getirmiş, gücünü salonların dışına taşıyacak günü beklemektedir. Başkanımızın tecrübesini Saadet Partisinin Milli Görüş belediyeciliği ile birleştirerek Dilovası’nda artık yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Dilovası’nda hizmet etmek isteyen, katkı sunmak isteyen bütün yöneticilerimize bütün renkleri ile birlikte saygı duyuyoruz. Bugün Dilovasu’nın bütün renkleri burada toplanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi dışarıda gibi gözüküyor ama görüyorum ki ondan da birçok arkadaşımız burada, bizim yanımızdalar” dedi.

Dilovası için iyi bir belediye başkanı olacaktır

Çelik, “Dilovası’nın siyaset anlayışı bütün yerel yönetimlerde hissedilecek boyuta gelmiştir. Dürüst olmak gerekirse kendi içinden yetiştirmiş olduğu Ercan Dalkılıç, Dilovası için iyi bir belediye başkanı olacaktır. Ben sizlere ve belediye başkan adayımıza önümüzdeki süreçte Dilovası için canı gönülden çalışacak bütün yüreklere ve özellikle hanım kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi. Ardından söz alan Dilovası Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç, “Her 5 senede bir önünüze sandık geliyor. Bu sandık gelirken verilen bazı sözler ve vaatler duyuyoruz. Dilovalılılar bu iktidara ne diye oy verdi? Daha iyi hizmet gelsin, daha güzel şeyler yapılsın diye oy verdi. Şu gözlere bakıyorum da o iktidara oy veren bir sürü ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim, bacılarım var. Ama şimdi ‘Bir daha oy vermeyeceğiz vebal altında kalmayacağız’ diyorlar. Çünkü kötü yönetildi, verilen sözler tutulmadı” dedi.

Rantın önünü kapatırsam Dilovası’nın bütçesi bize yeter

Dalkılıç, “Diyorlar ki sen iktidardan değilsin, büyükşehir sende değil, Ankara senden değil, kazansan ne yaparsın? Ben de diyorum ki rantın önünü kapatırsam Dilovası’nın bütçesi bize yeter. Biz bıraktığımızda bütçemiz 8 Milyon TL idi, şuanda bütçemiz 90 Milyon TL. Şuanda Dilovası Belediyesi iflas etmiş duruma geldi. 15 senedir Dilovası Belediyesi ve Ankara da sendeydi. Ne oldu da böyle oldu. Bütün ilçelerin girişlerine bir bakın, bir de gelin Dilovası’nın girişlerine bir bakın. Dışarıdan gelen misafirlerimiz Dilovası’nın girişlerini bulamıyor. Dilovası’na üvey evlat muamelesi yapılıyor. Çünkü seçilen arkadaşlarımız o partinin memurudur ama ben halkın adamıyım sizin yanınızdayım. Aramızdaki fark budur. Çünkü halkın seçtiği insan halkı için hür iradesini kullanır. Ama bir devlet memuru gibi davranıyorsa Dilovası’da böyle 10 yıl geriye gider.

Derede balık tutacaktık? Ne oldu?

Dalkılıç, “Bu güne kadar ben kimseye boynumu uzatmadım. Şimdiye kadar da bu iktidara sizinle beraber kafa tuttum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Dilovası için diyordu ki, ‘Derede balık tutacağız’ bunu söylemedi mi size? Peki şimdi ne tutuyoruz derede? Yalancının mumu yatsıya kadardır. Bütün yalanlarına rağmen oy verdiniz, şimdi diyorum ki 31 Mart’ta gelin onları sandığa gömelim, bir daha kafalarını kaldıramasınlar. Ben Saadet Partisi İl başkanıma ve büyün yöneticilerine Dilovası için bizi kabul ettikleri için, bizlere bu adaylığı verdikleri için önce kendi adıma, sonra da bütün Dilovası halkı adına çok teşekkür ediyorum. Analarımız ve bacılarımız 31 Mart için hazırlanıyorlar. Biz Dilovası’nda geçmiş dönemlerde büyükşehir bağlı olmadığı halde yapmış olduğumuz bütün hizmetler ortadadır” dedi.

İktidarın Dilovası’na hediyesi çöp ve kömür oldu

Dilovası’nın başına çöpü ve kömürü getirdiler. Bu iktidarın, büyükşehir belediyesinin Dilovası halkına hediyesi budur. Bunların verdiği sözlere artık halk inanmıyor, inanmayacak ta. Bizim binlerce işsiz gencimiz var, Dilovası’nda iş bulamıyorlar, işe giremiyorlar. Biz Dilovası’nda bu gençlerimizi iş sahibi yapacağız. Yukarıda 5 tane organize sanayi bölgesi var. Çalışanların neredeyse hepsi farklı yerlerden geliyor. Onlar da bizim evlatlarımız ama biz diyoruz ki önce evin içine sahip çıkmak gerekiyor. Dilovası’nda bunların verdiği sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. Biz şimdi şunu bunu çaldılar demiyoruz. Dilovası’nda 2 dönem seçilen milletvekili ve belediye başkanı evlatlarımız var. Bunlar bu dönemler içine Dilovası’nda ne yapılar? Hiçbir şey yapmadılar. Ama biz çok şey yapacağız. Dilovası için ponjelerimiz, yapacağımız çok şey var. Bir daha bunlara kanmayın. Şu iki ay içinde sizlere gemi sözü verebilirler, deniz sözü verebilirler. Liman sözü verebilirler. Bunlara asla inanmayın” dedi.

İktidara 7, 8 bin fark atacağız

Biz bugün bismillah dedik ve yola çıktık. Ben önce kendime, sonra da sizlere güvendim. Onları 31 Mart’ta sandığa gömeceğiz. Bugünden itibaren önce akrabalarınıza, sonra komşularınıza sahip çıkın. Ben tek başıma bir adamım, gücüm yettiğince koşarım ama işin çoğu sizde. Bugün buradaysak bu iktidarın karşısına her babayiğidin, herkesin çıkıp aday olması kolay iş değil. Biz onlara dün de boyun uzatmadık bugün de uzatmıyoruz, uzatmayacağız da. Biz sandıktan çıkana kadar biz kazandık sözü yok. Biz Allahın izniyle bu sefer onlara 7 bin 8 bin fark atacağız ama çok çalışacağız. Sandıktan çıkana kadar sandıklarımıza sahip çıkacağız. Bizlere destek veren, bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından İl Başkanı Nurettin Çelik, Dalkılıç’a parti rozetini taktı. Kısa bir konuşma yapan Çelik, “Ben bu rozeti adayımıza 53 günlüğüne takıyorum. 31 Mart’tan itibaren siz buraya belediye başkanı rozetini takacaksınız” dedi. Nuri AKÇAHARMAN