Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız

AKP’de aday tanıtım toplantısında sıra İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e geldi. Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşen tanıtım programına partililer tarafından yoğun ilgi gösterildi. Adeta miting havasında geçen aday tanıtım toplantısına AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Gönül’ün milletvekilliği dönemindeki milletvekili arkadaşları da katıldı.

PROMPTERDAN KONUŞTU

Davul zurna eşliğinde meşalelerle karşılanan Gönül’ün, tanıtım toplantısı coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Salona “Asla yalnız yürümeyeceksin İzmit gençliği seninle, İzmit’in Gönül’ü olmazsa olmaz, AK Kadınlar hiç yorulmaz” yazılı pankartlar asıldı. Öte yandan tanıtım toplantısında AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, konuşmasını prompterdan okudu.

MHP’DE TANITIMA KATILDI

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün tanıtım toplantısına AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhon, Gönül’ün milletvekilliği dönemindeki arkadaşları ve mevcut Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Mihrimah Belma Satır, Canan Kalsın, Sevim Savaşer, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve yönetimi ve çok sayıda partili katıldı.

ALGI YAPIYORLAR BIRAKIN YAPSINLAR

Toplantıda ilk olarak konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Adayımız belli olmadan kısa süre önce ilçe başkanlığıyla vazifelendirildik. Buradan söz veriyoruz. Ne İzmit’imizin ne de Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzünü kara çıkarmayacağız. Algı yapıyorlar bırakın yapsınlar. Seçim gönüllere girmekle olur. Bu yolda kurdukları Zillet İttifakı’nda belediyeleri paylaşma derdine düşüp birbirine girenlere karşı beka meselesi olarak gören liderimize layık olmaya çalışacağız” dedi.

YENİ BİR AK BELEDİYECİLİK SAYFASI

Güney’in ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Yeni İzmit sloganıyla yola çıktığımız ve AK Belediyecilik adına arı gibi çalıştığımız 10 yılın sonun yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ama yeni bir AK Belediyecilik sayfası hazırlamak için çalışıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin kuruşunu rantçılara kaptırmadan halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Bu zamana kadar en ufak bir yanlışın içinde olmadım” dedi.

BİZDEN DAHA GÜZEL HİZMET EDECEKLER

Adamcılık yapacaksak ancak biz Tayyip Erdoğan’ın adamı oluruz dedik ve bugünlere geldik diyen Doğan, “Görevi İzmitimize çok güzel işler yapacak arkadaşımıza teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Büyükşehirde yine aynı güzel cümleleri kullanabileceğimiz Tahir beyin ve Sibel kardeşimin hizmetleri ile yeni bir sayfa açılacak. Eminim ki bizlerden çok daha güzel hizmetler yapacaklar” diye konuştu.

SEÇİMİ ALDIK FARK YARATACAĞIZ

Kimse yalancı pehlivanlığa soyunmasın onların en pehlivanını da 2014 seçimlerinde sandığa gömmedik mi? Bizler zaten sahaya çıktık. Bundan sonra tempoyu arttıracağız. Hedefimiz İzmit’te fark yaratmaktır. Seçimi zaten aldık. Bu zamana kadar birlikte çalıştığım herkese teşekkür ediyorum. Yeni ilçe başkanım her adımıyla umut vadediyor gurur duyuyorum. Ali kardeşimize de nice uykusuz geceler” dedi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞINA TALİBİM

Doğan’ın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Belediye başkanlığı gönül işi. Gönlünüzü verdiğiniz zaman önünüzdeki bütün yokuşlar düz oluyor. Bir dostunuz gelse çay içmeye bir yere götüremezdiniz. Sahillerimiz perişandı. Ölü şehirden, dipdiri canlı bir şehire kavuştuk. Bunu birlikte gerçekleştirdik. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini göstererek yolumuza devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin, her zaman sizin yanınızda olacağım. Hiçbir göreve talip değilim ama gençlik kolları başkanı adayı olabilirim” dedi.

SİBEL GÖNÜL İZMİT’E EMANET

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “İzmit yine çok güzelsin. Her zaman farkını burada gösteriyorsun. Kimse İzmitin üzerinden hayaller kurmasın. İzmit gönülleri fethediyor ve etmeye devam edecek. İzmitimizi Sibel Gönül ablamıza, Sibel Gönül’ü de İzmit’e emanet ediyoruz. Çalmadık kapı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

MERAK ETMEYİN İZMİT BAŞARIR

Ben İzmit’e güveniyorum diyen Eryarsoy, “Siz hiç merak etmeyin İzmit başarır. Allahın izniyle başarır. Seçim sandıkta kazanılır, masa başında kazanılmaz. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Cumhur İttifakı bizim için sadece seçim itifakı değildir. Cumhur İttifakı milletimizin emanetidir. Karşımızda ne olduğu belli olmayan bir ittifak var. Bu ittifakı ve oyunu milletimiz bozacak” açıklamalarında bulundu.

31 MART’TA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ

Eryarsoy’un ardında konuşan AKP Milletvekili Fikri Işık, “Bugün 4,’üncü defa AK Parti’nin bayrağının hizmet anlayışının devam etmesi için bir araya geldik. Bu seçim elbette bir yerel seçim ama her yerel seçim genel politikayı etkiler. Bugün Türkiye eğer bölgesinde gelişen olaylara kendi menfaati için tavır koyacaksa 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı güçlü çıkmak durumunda. 31 Mart’ta sandıkları patlatacağız” dedi.

İZMİT’E SİBEL GÖNÜL YAKIŞIR

Sibel hanımı iyi tanırım diyen Işık, “Sibel hanım sakin ama kararlı. Kararlı ama ihtiraslı değil. O gönül kurmaya çalışan bir arkadaşımız. Sibel hanım ben bir adım öne çıkayım diye gayret göstermedi. Pek çok hizmete imza attı ama ben demedi, biz dedi. Biz makam budalası asla olmadık. Hizmet gönül işiyse, İzmit’e hizmet etmek Sibel Gönül’ün işidir. İzmit’e Sibel hanım yakışır. Seçimi 1 oy farkla kazanacakmış gibi çalışacağız” şeklinde konuştu.

SİBEL BAŞKAN BENİM İÇİN ÖZEL

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Bugün burada bulunmamızın önemli bir nedeni var. AK Parti kadın hareketi Türkiye’ye damga vurmuştur. Bizim yol ve dava arkadaşlığımız ilelebettir. Sibel başkanım benim için çok özel. Bir kadın dayanışması için geldim. Genel başkanlığı döneminde onunla birlikte çalıştım. Ondan çok şey öğrendim. Anaç ruhuyla İzmit’e çok güzel hizmetler yapacak. Kendisine ve tüm adaylara başarılar diliyorum. Kocaelimizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

KENTSEL YENİLEME PROJELERİ

Sarıeroğlu’nun ardından vaatlerinden bahseden İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Şehir planları uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun vatandaşlarımızın ve bölgenin ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır. Altyapı ve ulaşım konusu çözülmeden şehrimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayız. Bu nedenle toplu taşıma, otopark hem şehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli önceliğimiz haline gelecektir. Kentsel yenileme projelerini, şehrimizi hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak, vatandaşımızın rızasını alarak geliştireceğiz” dedi.

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI

Gönül, “İzmit'in 7 tepesi var, 7 tepeden denize bakıldığında manzara çok güzel ancak denizden İzmit'e baktığımızda tepelerimizin görüntüsünün nasıl olması gerektiğini hep birlikte bir daha düşünmeliyiz. Benzersiz şehirler anlayışıyla şehrimizi, kendi hikayesine uygun şekilde geliştirecek, tarihi yapıları ve mekanları koruyarak, yeni nesillere ulaşmasını sağlayacağız. Eskiyi koruyarak yeniyi inşa edeceğiz. Şehircilikte yeni ufuklar açacak, akıllı şehir uygulamalarını ve teknolojinin tüm imkanlarını insanımızın ve şehrimizin emrine sunacağız” diye konuştu.

HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIZ

Çevreye saygılı şehirler anlayışıyla belediye hizmetlerimizi şekillendireceğiz diyen Gönül, “ Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem vererek doğrudan insana dokunan hizmetleri ve projeleri yaygınlaştıracağız. Şehirleşme konusunda yatay mimariyi esas alacağız. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, şehrimizle ilgili tüm önemli kararları vatandaşlarımızla birlikte alacağız. Kırmayacağız, incitmeyeceğiz, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesin başkanı olacağız” dedi.

İZMİTİMİZ DAHA DA GELİŞECEK

Gönül, “Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyemizin kaynaklarını hem doğru hem de açık şekilde kullanacağız. Belediyemize kaynak yaratacak projeleri hayata geçireceğiz. Değer üreten şehir anlayışıyla, kültür sanat ve ekonomi başa olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştireceğiz. Bütün şehirler için örnek olacak şairlere ilham verecek kadar güzel olan İzmitimiz, daha da güzelleşecek, gelişecek” dedi.

BEN İZMİT’İN KIZIYIM

Gönül, "2001 Yılından beri, ülkemiz, kentimiz ve partimiz için hep birlikte canla başla çalıştık. Daha güzel bir Türkiye için, daha mutlu, daha müreffeh bir Kocaeli için çalıştık. Şimdi de sayın liderimiz ve Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile İzmit'imize hizmet etmek için aday olarak görevlendirildim. Bu şehrin havasını solumuş, sokaklarında yürümüş, profesyonel meslek hayatına mimar olarak İzmit’te başlamış, İzmit’te devam etmiş, burada hayaller kurmuş ve birçok hayalini gerçekleştirmiş bir İzmit kızı; bir ablanız, bir kardeşiniz olarak borçlu olduğum İzmit’imize hizmet etme arzusuyla yola çıktık” diye konuştu.

İZMİT KOCAELİ MARKASININ EN DEĞERLİ PARÇASI

Gönül, “Allah'a hamdolsun büyük bir seferberlik heyecanı, büyük bir adanmışlıkla şehrimize hizmet edeceğiz. AK Parti eser ve hizmet siyasetinin kitabını İzmit'in her bir metrekaresinde tekrar biz yazacağız. Sayın Cumhur Başkanımızın işaret ettiği gibi insan ve medeniyet olgusunu merkeze alan, doğanın, çevrenin hakkını ve hukukunu koruyan, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, kimlik sahibi, özgün şehir projeleriyle İzmit, Kocaeli Markası'nın en değerli parçası olacak” dedi.

İZMİT’İMİZİ YILDIZ GİBİ PARLATACAĞIZ

Gönül, “Allah'ın izniyle inanıyorum ki yine 13'te 13 yaparak Kocaeli'yi ve İzmit'i 2023'e AK kadrolar olarak bizler taşıyacağız. Bize oy versin, vermesin, her bir vatandaşımıza gönül kapılarımızı sonuna kadar açacağız. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da daima milletin, daima hizmetin yolunda olacağız. Şehrin bütün paydaşlarıyla; STK'larımız, meslek odalarımız, üniversitemiz ve İzmit'imize dair fikri, önerisi olan tüm vatandaşlarımız ile beraber ve Büyükşehir Belediyemizle muazzam bir uyum içerisinde, İzmit'imizi yine bir yıldız gibi parlatacağız” ifadelerini kullandı. Selin BECER