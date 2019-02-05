Sulu boya resim sergisi açıldı

Aydili Sanat Derneği İsmail Menekşe Resim Atölyesinin 16 kursiyerinin eserlerinin sunulduğu sergi Pazartesi günü Cumhuriyet Parkı içerisindeki İzmit Sanat Galerisi'nde açıldı. Sulu boya eserlerinin sunulduğu sergiye ev sahipliği yapan Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, "Eylül'de başlayan eğitimlerimiz Haziran'a kadar devam ediyor. Burada gördüğünüz eserlerde çok yoğun bir emek var" diyerek serginin Cuma gününe kadar açık olacağını belirtti.

GÖNÜL, KAYINVALİDESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Sulu boya eserlerinin bulunduğu sergide Sibel Gönül'ün kayınvalidesi Saime Gönül'ün el emeği eserleri de yer aldı. Kayınvalidesinin eserlerini tek tek inceleyen Sibel Gönül, hatıra defterine yazı yazdı. Eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu sergide sulu boya tabloları satışa sunuldu. Ekin EKEN

Aydili Sanat Derneği İsmail Menekşe Resim Atölyesi Katılımcıları

Asuman Atakum, Asuman Türegün, Asuman Uyuşan, Ayla Yeşilmen, Dilek Ayrıbaş, Demet Gülen, Eda Muhagiroğlu, Gülden Aytüre, Gülsüm Üngür, Hülya Topal, Mustafa İnce, Orhan Aytüre, Saime Gönül, Sena Hızır, Uğur İnan, Ülkü Gönül Dilek.