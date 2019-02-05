Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 09:21 TSİ

Sulu boya resim sergisi açıldı

mask

Aydili Sanat Derneği İsmail Menekşe Resim Atölyesinin 16 kursiyerinin eserlerinin sunulduğu sergi Pazartesi günü Cumhuriyet Parkı içerisindeki İzmit Sanat Galerisi'nde açıldı. Sulu boya eserlerinin sunulduğu sergiye ev sahipliği yapan Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, "Eylül'de başlayan eğitimlerimiz Haziran'a kadar devam ediyor. Burada gördüğünüz eserlerde çok yoğun bir emek var" diyerek serginin Cuma gününe kadar açık olacağını belirtti.

GÖNÜL, KAYINVALİDESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Sulu boya eserlerinin bulunduğu sergide Sibel Gönül'ün kayınvalidesi Saime Gönül'ün el emeği eserleri de yer aldı. Kayınvalidesinin eserlerini tek tek inceleyen Sibel Gönül, hatıra defterine yazı yazdı. Eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu sergide sulu boya tabloları satışa sunuldu. Ekin EKEN

Aydili Sanat Derneği İsmail Menekşe Resim Atölyesi Katılımcıları

Asuman Atakum, Asuman Türegün, Asuman Uyuşan, Ayla Yeşilmen, Dilek Ayrıbaş, Demet Gülen, Eda Muhagiroğlu, Gülden Aytüre, Gülsüm Üngür, Hülya Topal, Mustafa İnce, Orhan Aytüre, Saime Gönül, Sena Hızır, Uğur İnan, Ülkü Gönül Dilek.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2” mask
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL