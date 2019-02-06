Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var

Millet İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Kapanönü Esnafıyla kahvaltı da bir araya geldi. Hürriyet, Kapanönü’ne kurulan masalarda esnaf ile birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltıya İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, İzmit ilçe eski başkanları Alpaslan Seymen, Selman Yıldırım, Mehmet Ümit Küçükkaya ve çok sayıda partili katıldı.

AYAKTA KALDILAR

Programda ağırlık olarak kadınlar katılırken, yoğun katılımdan dolayı ayakta kalanlar da oldu. Alana ek masa konuldu. Programda ilk olarak konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Esnaf bizim için ülkemiz için partimiz için çok önemli. Esnafın durumun iyi olması dalga dalga yayılan iyilikler getirir. Şehrimizin en önemli yerleşişimi olan Kapanönü bizim için çok önemli. Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminde bu esnafa sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz” dedi.

BİZDEN SONRA ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

Sarıbay’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sizleri dinlemeye gayret ettik. Ama bizim yönetimimizden sonra burada bir çivi çakılmadı. Esnafın durumu aynı devam ediyor. Başkan olduğumda sözüm söz. İlk başkan olduğumda burayı cazibe merkezi haline getireceğim. Buranın acil değişime ihtiyacı var” diye konuştu.

KASABA GÖRÜNTÜSÜNDEYİZ

Esnafımız kazandığında şehrimizde kazanacak diyen Hürriyet, “Bu şehir de akşam 18:00’den sonra hayat yok. Müthiş bir şatafat ve israf var. Neyin nereye kullanıldığı belli değil. Çok ciddi kaynak ve imkanlarımız var. İstanbul’a çok yakınız. Ama parmakla gösterilen insanların akın akın geldiği yer değiliz. Kasaba görüntüsündeyiz” diye konuştu.

ÇİZMELERİM HEP AYAĞIMDA OLACAK

Hürriyet, “Bu kente çalışma sözü veriyorum. Çizmelerimiz hep ayağımızda olacak. Vatandaşımızın isteğine göre çalışacağız. Kentimizi hep birlikte nasıl yönetiriz buna birlikte kafa yoracağız. Sonra keyfini birlikte süreceğiz. Biz bu seçimi kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Kırmadan dökmeden partizanlık yapmadan bu kentin her bireyine hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Esnafımızın için elim değil gövdem taşın altında” dedi.

KOCAELİSPOR SİYASET ÜSTÜ AŞKTIR

Başkan seçildiğimde kapılarımız her zaman sizi açık diyen Hürriyet, “Her zaman Kapanönü esnafının başımın üzerinde yeri var” dedi. Konuşmasının ardından Kocaelispor’a da değinen Hürriyet, Kocaelispor siyaset üstü bir aşk. Kocaelispor’u şampiyon yapmak adına her zaman gereğini yapacağız. Bunu Kocaelisporlular adına yapacağız. Siyasetçiler adına değil” ifadelerini kullandı. Selin BECER