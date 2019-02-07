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Saklı Kalsın’da yıldız geçidi

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Haber: Selin BECER

Körfez Yarımca Atalar Mahallesi Sahil Caddesi’nde deniz kenarında hizmetini sürdüren, genç işadamı Orkun Tosun ve Şinasi Tosun’un işletmeciliğini yaptığı Saklı Kalsın Restaurant’ta enstrüman dünyasının önde gelen isimlerinden Rubato, sevenleri ile buluştu.  Enstrümanları büyük ustalıkla kullanan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’ün oluşturduğu grup Rubato, her müzik türünden seslendirdiği şarkılarla sevenleri ile birlikte keyifli vakit geçirdi.

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SEYİRCİ İLE BİRLİKTE EĞLENİYORUZ

Sahneye ara verdiği sırada konser ile ilgili konuşan Rubato’nun solisti Özer Arkun, “Müzisyenlik zamanımızda sürekli Kocaeli’ye ve Körfez’e gelme fırsatımız oldu ancak ilk kez Rubota olarak geldik. Biz müzisyenler olarak çalacak mekan bulmakta zorluk çekiyoruz ancak burasının atmosferi beni çok etkiledi. Seyirci ile birlikte şarkılarımızı seslendirdik. Birlikte eğleniyoruz. Umarım yeniden Kocaeli’ye gelirim” dedi.

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