Saklı Kalsın’da yıldız geçidi

SEYİRCİ İLE BİRLİKTE EĞLENİYORUZ

Sahneye ara verdiği sırada konser ile ilgili konuşan Rubato’nun solisti Özer Arkun, “Müzisyenlik zamanımızda sürekli Kocaeli’ye ve Körfez’e gelme fırsatımız oldu ancak ilk kez Rubota olarak geldik. Biz müzisyenler olarak çalacak mekan bulmakta zorluk çekiyoruz ancak burasının atmosferi beni çok etkiledi. Seyirci ile birlikte şarkılarımızı seslendirdik. Birlikte eğleniyoruz. Umarım yeniden Kocaeli’ye gelirim” dedi.