Saklı Kalsın’da yıldız geçidi

Haber: Selin BECER
Körfez Yarımca Atalar Mahallesi Sahil Caddesi’nde deniz kenarında hizmetini sürdüren, genç işadamı Orkun Tosun ve Şinasi Tosun’un işletmeciliğini yaptığı Saklı Kalsın Restaurant’ta enstrüman dünyasının önde gelen isimlerinden Rubato, sevenleri ile buluştu. Enstrümanları büyük ustalıkla kullanan Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’ün oluşturduğu grup Rubato, her müzik türünden seslendirdiği şarkılarla sevenleri ile birlikte keyifli vakit geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz