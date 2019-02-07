Trabzon Tanıtım Günleri başladı

Kocaeli’nin kültür mozaiğini tanıtmak için “Anadolu Kocaeli’de” etkinliği kapsamında hayata geçirilen Trabzon Tanıtım Günleri’nin ikincisinin açılışı gerçekleştirildi. 7-10 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde vatandaşlara kapılarını açan etkinlikte Trabzon kültürüne ait ürünler sergileniyor.

YOĞUN KATILIM

Trabzon tanıtım günleri açılış programına Vali Hüseyin Aksoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Davut Çakır, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP Milletvekililleri Emine Zeybek ve Sami Çakır, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

'TRABZON'U YAŞATABİLİYORUZ'

Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları ekibinin horon gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, "Bu ikinci tanıtım programımız. Burada bize büyük katkı sağlayan sayın İbrahim Karaosmanoğlu hocamıza teşekkür ediyorum. Derneklerimizle birlikte Kocaeli halkına Trabzonu yaşatabiliyoruz" şeklinde konuştu.

'KARA LAHANA YAPAMAYAN KIZIMIZI GELİN YAPAMAYIZ'

Trabzonlular tanıtım günü açılışında kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu,"Her kızımızın kara lahana sarması, mısır ekmeği yapabilmesi gerekir. Yoksa gelin yapamayız" dedi. Konuşmasının devamında, "Trabzona gidemeyenler için Trabzon'un bütün özelliklerini buraya getiriyoruz. Kocaeli Trabzon'dur, Erzurum'dur, Urfa'dır, Diyarbakır'dır. Anadolu'nun bütün örf ve adetleri burada yaşanır. Derneklerin görevi de bu kültürleri yaşatmaktır. Trabzonlular ülkesini sever, çilekeştir, hakkını arar. Hakkını vermeden yapamazsın. Türkiye'mizin güzel insanlarına 15 yıldır hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Hakkınızı helal edin. Sizlere hizmet etmekten onur duydum, sizlerden biri olarak her zaman aranızda olacağım. Çayınızı içerim, yemeğinizi yerim" diyerek veda etti.

'BEN DE KARA LAHANA YAPAMIYORUM'

Karaosmanoğlu'nun ardından söz alan AKP Milletvekili Emine Zeybek, Karaosmanoğlu'nun sözlerine istinaden "Karaosmanoğlu'nun söylediği söze bir cevap vermek istiyorum. Ben hala mısır ekmeği yapmayı bilmiyorum" dedi. Konuşmasına devam eden Zeybek, "Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyor, tanıtım günlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bereketli bir günde geldik. Ben aslen Trabzonlu olsam da Kocaeliliyim. Kocaeli 81 vilayeti barındıran bir şehir. Başka bir ile gitmeden şehrimizde her ilin kültürünü yaşayabiliyoruz. Bize her yer Trabzon" diyerek sözlerini sonlandırdı.

'KADİM ŞEHİR TRABZON'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmasında Kocaeli Büyükşehir'e teşekkür ederek, "Kanuni'nin doğduğu büyüdüğü kadim şehir Trabzon... Evet doğru, her yer Trabzon. Bu ülkenin kardeşlik mayasıdır Trabzon. Bu güzel organizasyonda emeği geçen derneğimiz başta olmak üzere bizi ev sahibi olarak ağırlayan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'GENÇ KUŞAKLAR İÇİN ÖNEMLİ ETKİNLİK'

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy,en çok Trabzonlu'nun yaşadığı ikinci şehrin Kocaeli olduğunu belirterek, "Trabzonlular da bu kentin ekonomisine katkı sağlayan insanlardan bazılarıdır. İstanbul ardından Kocaeli geliyor. En fazla Trabzon nüfusuna kayıtlı olup başka şehirde yaşayanların sayısı. İlimiz vasıtasıyla ekonomiye katkı sağlayan Trabzonlularımıza teşekkür ediyorum. Memleketlerini görmeyen genç kuşaklar için bu etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DOLU DOLU 4 GÜN

Trabzon yöresine özgü lezzet ve eşyaların yer alacağı tanıtım günü etkinliğinde 4 gün boyunca Halk Oyunları ve tanıtım filmleri gösterisi, yöresel yemek ikramları, yerel ve ulusal sanatçı konserleri, çocuk eğlence programları ve atma türkü yarışması yapılacak. Ayrıca Trabzon’dan gelen konuklar için Kocaeli’nin dillere destan lezzeti olan Pişmaniye çekimi yapılacak. Ekin EKEN