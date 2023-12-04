Gölcük'ten kartpostallık kareler...

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği - GFSD iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenen “Sizin Gözünüzden Gölcük” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.İlçe sınırları içinde yer alan, keşfedilmeyi bekleyen, turistik alanların ve çekim merkezlerinin ilçenin simgeleri haline gelen mekânların fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenen yarışmaya; 119 fotoğraf sanatçısı, birbirinden değerli 444 fotoğraf gönderdiler. Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmenin ardından, yarışmada: 1. Cengizhan Türkoğlu,2. Ömer Faruk Güler, 3. ise Ahmet Turan Kural oldu. Feyza Kurt Yılmaz,Sare Kural ve Uğur Çimen'e ait 3 fotoğraf mansiyon ödülü kazanırken, 34 fotoğraf ise; sergilenmeye hak kazandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı :" GFSD üyesi olarak benim de aralarında yer aldığım jüri üyeleri; Yekta Ali Kurtuluş, Beyhan Özdemir, Berna ikiz, Recep Yüksel, Fatih Taşdelen, Zehra Çöplü'ye , dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına çok teşekkür ediyorum."
YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER
Altın Madalya - Cengizhan Türkoğlu - Halıdere Sahili
Gümüş Madalya - Ömer Faruk Güler - Rahvan At
Bronz Madalya - Ahmet Turan Kural - Saraylı
Mansiyon - Feyza Kurt Yılmaz - Balıkçılar
Mansiyon - Sare Kural - Eve Dönüş
Mansiyon - Uğur Çimen - Teyze
SERGİLEME ALAN FOTOĞRAFLAR
Adnan Demir - Yukarı Değirmendere
Adnan Demir - Start
Ahmet Turan Kural - Soğuk Hava Sıcak Ekmek
Ahmet Turan Kural - Sarmaşık Ev
Alaeddin Koç - Kazıklı Kervansaray
Ali Serdar Önal - Çoban Ve Koyunları
Arzu İbranoğlu - Çocuklar
Aynur Bostan - Gezinti
Çiğdem Sorgut - Dere
Emir Tetik - Aynadaki Gölcük
Esengül Alıcı - Tarihi Mavi Ev
Fahri Yılmaz - Saraylı
Gülay İlhan - Saraylıda Bir Sabah
Hidayet Okutan - Kızıl
Hüseyin Karahan - Temizlik
Hüseyin Karahan - Çiçek
İlham Kazdal - Camdaki Kadın
İlhan Bayrak - Marina Yansıma
Mehmet Subaşı - Kuş-Bakışı-Marina
Muhammet Musab Gümüş - Çiftçinin Emeği
Murat Bakmaz - Pencere
Mürsel Tahtacı - Günbatımı
Nuri Çoban - Kavaklı Park
Orhan Kartal - Sultan Baba
Öyküm Karahan - Yarış Seyri
Sadık Can - Çocuk
Sare Kural - Balık Tutanlar
Şerife Keser Halıcı - Bahçe
Şerife Keser Halıcı - Kar
Sevgi Haftacıoğulları - Sahil
Şevki Karaca - Heykeltıraş Gölcük
Şevki Karaca - Kazananlar
Uğur Çimen - Sohbet
Zeki Erdoğan - Değirmendere
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.