Gölcük'ten kartpostallık kareler...

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği - GFSD iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenen “Sizin Gözünüzden Gölcük” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.İlçe sınırları içinde yer alan, keşfedilmeyi bekleyen, turistik alanların ve çekim merkezlerinin ilçenin simgeleri haline gelen mekânların fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenen yarışmaya; 119 fotoğraf sanatçısı, birbirinden değerli 444 fotoğraf gönderdiler. Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmenin ardından, yarışmada: 1. Cengizhan Türkoğlu,2. Ömer Faruk Güler, 3. ise Ahmet Turan Kural oldu. Feyza Kurt Yılmaz,Sare Kural ve Uğur Çimen'e ait 3 fotoğraf mansiyon ödülü kazanırken, 34 fotoğraf ise; sergilenmeye hak kazandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı :" GFSD üyesi olarak benim de aralarında yer aldığım jüri üyeleri; Yekta Ali Kurtuluş, Beyhan Özdemir, Berna ikiz, Recep Yüksel, Fatih Taşdelen, Zehra Çöplü'ye , dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına çok teşekkür ediyorum."

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER

Altın Madalya - Cengizhan Türkoğlu - Halıdere Sahili

Gümüş Madalya - Ömer Faruk Güler - Rahvan At

Bronz Madalya - Ahmet Turan Kural - Saraylı

Mansiyon - Feyza Kurt Yılmaz - Balıkçılar

Mansiyon - Sare Kural - Eve Dönüş

Mansiyon - Uğur Çimen - Teyze

SERGİLEME ALAN FOTOĞRAFLAR

Adnan Demir - Yukarı Değirmendere

Adnan Demir - Start

Ahmet Turan Kural - Soğuk Hava Sıcak Ekmek

Ahmet Turan Kural - Sarmaşık Ev

Alaeddin Koç - Kazıklı Kervansaray

Ali Serdar Önal - Çoban Ve Koyunları

Arzu İbranoğlu - Çocuklar

Aynur Bostan - Gezinti

Çiğdem Sorgut - Dere

Emir Tetik - Aynadaki Gölcük

Esengül Alıcı - Tarihi Mavi Ev

Fahri Yılmaz - Saraylı

Gülay İlhan - Saraylıda Bir Sabah

Hidayet Okutan - Kızıl

Hüseyin Karahan - Temizlik

Hüseyin Karahan - Çiçek

İlham Kazdal - Camdaki Kadın

İlhan Bayrak - Marina Yansıma

Mehmet Subaşı - Kuş-Bakışı-Marina

Muhammet Musab Gümüş - Çiftçinin Emeği

Murat Bakmaz - Pencere

Mürsel Tahtacı - Günbatımı

Nuri Çoban - Kavaklı Park

Orhan Kartal - Sultan Baba

Öyküm Karahan - Yarış Seyri

Sadık Can - Çocuk

Sare Kural - Balık Tutanlar

Şerife Keser Halıcı - Bahçe

Şerife Keser Halıcı - Kar

Sevgi Haftacıoğulları - Sahil

Şevki Karaca - Heykeltıraş Gölcük

Şevki Karaca - Kazananlar

Uğur Çimen - Sohbet

Zeki Erdoğan - Değirmendere