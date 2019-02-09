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Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı

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Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi Ebru Apartman No: 49/B İzmit’te, Çölyak Hastaları için Glutensiz Bi’yer Cafe açıldı. Sahibi Ali Şahin olan ve işletmeciliğini gelini Nesrin Şahin’in yaptığı kafede, Glutensiz ev yemekleri, pasta ve kekler satışa sunulacak. Uygun fiyatlar ile satılacak olan ürünler ayrıca evlere de servis yapacak.

YOĞUN KATILIM

Glutensiz Bi’yer Cafe’nin açılışına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, Millet İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Saadet Parti’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, Kocaeli Çölyak ve Pko Derneği Başkanı Nesrin Atar, Glurensiz Hayat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yıldırım, KOBİDOS Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Tuğberk Atar ve Hüseyin Gül ile çok sayıda davetli katıldı.

GLUTEN HASTALARINA UMUT OLACAĞIM

Açılışta konuşan Glutensiz Bi’yer Cafe’nin İşletmecisi Nesrin Şahin, “Oğlum Ali Şahin Çölyak hastası. Ben de yaklaşık 1 buçuk ay önce Çölyak hastası olduğumu öğrendim. Açıkçası oğlumdan sonra ben de Çölyak hastası olduğumu öğrenince mutlu oldum.Bu kafeyle bütün Çölyak hastalarına umut olmayı diliyorum. Glutensiz yaşam için mücadele ediyoruz. Fiyatlarımız çok uygun olacak. Herkesi bekliyoruz” dedi. Selin BECER

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