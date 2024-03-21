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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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21 Mar 2024 - 20:46 AA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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