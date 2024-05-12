Düğün yerini cenaze evine çevirdiler  

TARAFTAR İZDİHAM YAŞATTI

Stadyumda 30 bine yakın taraftar vardı. Maç öncesinde binlerce taraftar dışarıda kaydı ve stadyuma girmek için çabaladı.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı öncesinde ısınmaya çıkan futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha maç başlamadan tansiyon çok yükseldi. Maçın kritikliği futbolcuları da bir hayli germiş durumdaydı.

HERKES HIRSLIYDI

Futbolcuların hırsları gözlerinden okunuyor. Tamamen galibiyete odaklanmış bir Kocaelispor ile karşı karşıyaydık. Sakarya ise adeta olumsuz etkilenmiş bir görüntüdeydi.

KÖPEK BALIKLI MATADORLU KOREOGRAFİ

Maç öncesi yeni koreografi yapıldı. Bir kısım tribünler matador posteri açarken, diğer kısım da elden ele boğa posterini matadora getirdi ve sırt üstü çevirdi. Bu görüntü canlı yayınla milyonlarca kişiye izletildi.

SOĞUK BİR HAVADA OYNANDI

Mayıs ortasında olunmasına rağmen hava bulutlu ve soğuktu Yaklaşık 13 derece civarında bir ısı vardı. Maç öncesi yağan yağmur, maç sırasında durdu, ancak zemin ıslak kaldı.

BAŞKAN DURUL ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kısa sürede gönüllerde taht kuran Kocaelispor Başkanı Recep Durul, maç öncesinde sahaya inip, taraftarla birlikte tezahürat yaptı.