Sezona hazırlanan Kandıra, manzarasıyla mest etti

Yılın her ayında, özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken Kandıra, yaz sezonuna hazırlanıyor. Sahili, doğası ve jeolojik yapısıyla dikkat çeken Kandıra, her mevsimde manzarası ile de mest ediyor.Doğa ve fotoğraf tutkunları özellikle gün batımı manzaraları için Kandıra'yı tercih ediyor.