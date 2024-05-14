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Sezona hazırlanan Kandıra, manzarasıyla mest etti

Yaz sezonuna hazırlanan Kandıra'nın gün batımı manzarası, izleyenleri mest ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yılın her ayında, özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken Kandıra, yaz sezonuna hazırlanıyor. Sahili, doğası ve jeolojik yapısıyla dikkat çeken Kandıra, her mevsimde manzarası ile de mest ediyor.Doğa ve fotoğraf tutkunları özellikle gün batımı manzaraları için Kandıra'yı tercih ediyor.

14 May 2024 - 10:18 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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